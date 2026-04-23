"Que nos vean": la inesperada respuesta de María Susini sobre sus encuentros con Facundo Arana tras separarse

María Susini eligió el ciclo que conduce Pampita Ardohain en Infobae para reaparecer en los medios y hablar por primera vez sobre su separación de Facundo Arana, una de las parejas más queridas del espectáculo rioplatense.

Meses después de que el actor hablara brevemente del tema —y lo definiera como “superíntimo” y pidiera que les dejaran transitar este momento puertas para adentro—, fue ella quien dio una entrevista en profundidad y no esquivó ninguna pregunta.

Confirmó que no están divorciados y que atraviesan un proceso particular que encaran con mucho amor. “En este momento estamos durmiendo en lugares separados, nos queremos y respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia”, explicó.

También se refirió a las imágenes que circularon de ambos compartiendo salidas juntos. “Que nos vean tomando algo, buenísimo. Hasta que lo abrace o le dé un beso. Son muchos años, es mucha historia. Y un momento que alguien pueda ver no sabe todo lo que hay alrededor”, dijo.

Ante la sorpresa de Pampita, que le preguntó si eso implicaba que podían seguir besándose, aclaró: “Hay tanta unión y amor que puede pasar”.

Sobre una eventual reconciliación, fue cauta. Señaló que volver tendría sentido solo si se logran cambios reales: “Repactar cosas que molestaban, porque si no, a la semana se va a la miércoles de vuelta”. Y aclaró: “Yo no estoy en esa etapa, estoy en un procesito”.

Enseguida admitió: “Me parece que esto es más largo de lo que yo imaginaba”.

Facundo Arana y María Susini. Foto: Instagram @facundoaranatagle

Al hablar de la ausencia, sostuvo que no lo siente lejos por el vínculo que mantienen, aunque reconoció ciertos momentos de vacío: “A veces decís: ‘¿y el abrazo de la noche?’. Acariciás la almohada”.

Sin embargo, dejó en claro que transita esta etapa desde un lugar de tranquilidad personal. “Soy muy solitaria, me gustan mis momentos. La paso bien conmigo misma. Si me lo preguntás hoy, no es algo que sufra”.

Ante la insistencia de la conductora sobre el futuro, evitó definiciones: “¿Qué sé yo? ¿Vos sabés qué va a pasar con tu vida mañana?”.

También descartó estar buscando una nueva pareja. “Nunca se sabe cuándo vas a conocer a alguien, pero si me preguntás si estoy buscando, definitivamente no. Estoy muy bien”.

Dijo, además, que no es amiga de las citas armadas y siempre fue igual: “No me gusta que me presenten gente. Cuando alguien me gusta, me gusta. No quiero andar probando, me aburre”.

En otro tramo, Pampita elogió a Arana como pareja y dejó entrever que sería difícil “competir” con esa imagen, por ser buen mozo, caballero y compañero. Entonces Susini respondió con humor: “¿Qué estás haciendo lobby? ¿Qué te pasa?”.

Y cerró con una reflexión sobre el amor: “Tiene que ver con cuándo elegís a alguien y te enamorás. Si volvés a elegir a otra persona, está lleno de seres humanos adorables en el mundo. Yo cuando elijo, elijo”.