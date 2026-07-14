Quién es el nuevo amor de Facundo Arana: la artista con la que lo vinculan tras rumores de regreso con Susini

Después de varios meses de rumores sobre una posible reconciliación entre Facundo Arana y María Susini, una nueva versión sobre la vida sentimental del actor argentino comenzó a circular en Argentina. Según informó la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, el actor de Chiquititas, Muñeca Brava yPadre coraje habría iniciado una nueva relación.

Iglesias explicó que la información le había llegado tiempo atrás, aunque recién ahora logró confirmarla. "Es una noticia que nos había llegado hace bastante y nos costaba corroborarla", comentó al aire de eltrece. Según relató, recibió varias fotografías en las que ambos aparecían juntos en distintas reuniones y recientemente obtuvo una imagen que, a su entender, confirma el vínculo. Además, descartó una reconciliación con Susini: "Para mí ellos no volvieron".

De acuerdo con la periodista, la mujer con la que estaría vinculado Arana es Paula Barbini, una artista plástica argentina, madre de dos hijos adolescentes y autora del libro La magia de las palabras, donde aborda su experiencia con la dislexia desde una mirada personal.

La artista desarrolló un estilo propio, al que define como "barbinismo". Según explica en sus redes sociales, su técnica nace del automatismo y busca expresar "la vibración desde lo más profundo del alma", una búsqueda artística que atraviesa buena parte de su obra.

En sus redes suele compartir tanto parte de su producción artística como reflexiones sobre el crecimiento personal, la creatividad y la superación. Además, ya había coincidido públicamente con Arana en otras oportunidades: el actor asistió a la presentación de su libro e incluso grabó un video para recomendar la publicación.

Según Iglesias, días atrás ambos fueron vistos juntos en un club de jazz y, además, mantienen una interacción frecuente en redes sociales, donde intercambian "me gusta" y comentarios.

¿Por qué se separaron Facundo Arana y María Susini?

Facundo Arana y María Susini pusieron fin a su relación el año pasado, después de casi dos décadas juntos y tres hijos en común. La separación trascendió tras varios meses de crisis y, según informaron entonces distintos medios argentinos, la decisión habría sido impulsada por Susini, que buscaba tomar distancia y replantear la relación.

Facundo Arana y María Susini. Foto: Instagram @facundoaranatagle

En ese momento también se informó que Arana no quería terminar el vínculo, aunque decidió respetar la decisión de su expareja. Desde entonces surgieron distintas versiones sobre una posible reconciliación, aunque ninguna llegó a confirmarse públicamente.