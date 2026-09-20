¿Qué hay para hacer en la semana?: "Mis muertos tristes" llega al streaming, una con Brad Pitt al cine y más

La última semana de setiembre tiene una agenda cargada de actividades para hacer en Montevideo: entre el domingo 20 y el sábado 26 de setiembre de 2026 habrá estrenos en plataformas de streaming, conciertos, estrenos de cine y varias propuestas para las tablas. Además de los espectáculos por vacaciones de setiembre y el estreno de Gran Hermano Uruguay.

Nuevas series y películas en HBO Max, Netflix, Disney+ y Prime Video, músicos uruguayos y espectáculos de artistas que llegan a Montevideo. Estas son algunas de las opciones para armar la agenda de los próximos días.

Shows de los emergentes y consagrados de la música local

Es una semana con mucha música. Hoy el coro Oikos llega a Sala Lazaroff, y Fio Cerrone presenta su disco debut, Una mujer en la Hugo Balzo, y el miércoles el conjunto de Música de Cámara llega al Vaz Ferreira. El viernes Julen y la gente sola se presenta en Sala Rondeau y la música e historias de Darnauchans se encuentran en la Sociedad Urbana Villa Dolores. El sábado Música para volar hace clásicos de Fito, Charly y Soda en Sala Camacuá, Poly presenta Cápsula en Magnolio Sala, y en el teatro de Verano se realiza el Cruce Fest con Ete y los Problems, Niña Lobo y El mato a un policía motorizado.

“Endgame” otra vez en pantalla grande junto a varios estrenos

Esta semana las novedades en cine comienzan mañana con los clásicos Fin del otoño del japonés Yasujirō Ozu, y La sombra de los olvidades Sergei Parajanov en Cinearte del auditorio Nelly Goitiño.

Además, la cartelera suma tres estrenos esta semana, y el regreso de Avengers: Endgame, con minutos extra y un adelanto de Avengers: Doomsday. También se estrena la elogiada cinta de terror Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma, con Gillian Anderson, también la historia de supervivencia El corazón de la bestia, con Brad Pitt, y el drama proveniente de Islandia, El amor que permanece.

Las visitas internacionales con shows de música y teatro

Como todas las semanas, Montevideo recibe un montón de visitas internacionales que traen distintas propuestas. Este viernes la banda Los Mirlos de Perú se presentan en Montevideo Music Box con su cumbia amazónica y un repaso de su cancionero. El sábado en tanto el actor y cantante argentino Benjamín Amadeo llega a Sala del Museo para repasar los temas de sus últimos discos. Además, en el marco del Festival Cretino, el sábado en La Cretina se presenta el actor argentino Gustavo Garzón junto a Victoria Baldomir con la obra Un hombre solo es demasiado para un hombre solo que escribió el actor.

Gustavo Garzón llega a Festival Cretino. Foto: Archivo.

“Mis muertos tristes” y más estrenos para el streaming

Es una semana cargada de novedades en los servicios de streaming. El martes llega a Netflix la serie juvenil italiana Academia Minerva, y el jueves la esperada Mis muertos tristes que protagonizan Mercedes Morán y Dolores Fonzi y se basa en los cuentos de Mariana Enriquez. En el servicio de streaming también se estrena el viernes la serie española El problema final donde José Coronado interpreta a un veterano actor que supo interpretar a Sherlock Holmes en la televisión y que se convierte en el detective de un asesinato en un hotel aislado. La serie se basa en la novela de Arturo Pérez-Reverte. También el viernes llega Unabomber, con Jacob Tremblay como Ted Kaczynski durante sus años en Harvard. Además, el miércoles se estrena en Prime Video la comedia romántica La hipótesis del amor con Lili Reinhart y Tom Bateman; y en Disney+ la película animada Toy Story 5. Además, el viernes, en Disney+ se estrena la temporada 13 de American Horror Story, y en HBO Max el drama La historia del sonido con Josh O’Connor y Paul Mescal.

Un drama cervantino y una ópera cómica barroca

Esta semana llega una producción española, de la sociedad cervantina que toma un soliloquio de El quijote y lo expande para crear una obra que dirige Leticia Dolera, escribió María Folguera y protagoniza Celia Freijeiro. La obra Marcela, una canción de Cervantes se presenta desde el el miércoles en la sala Hugo Balzo del Sodre. Además, el sábado será la función de la ópera cómica barroca Pimpinone en la sala La Experimental. Cuenta con música de Georg Philipp Telemann y una trama cargada de humor, ironía y enredos sobre dos generaciones y dos formas de entender el poder, el dinero y las relaciones.