Vacaciones de setiembre 2026 en Montevideo: planes para niños, teatro, cine y actividades para toda la familia

Con pronósticos que anticipan jornadas cercanas o superiores a los 20 grados, la semana que viene llegarán las vacaciones de setiembre y, con ellas, distintas alternativas en Montevideo para disfrutar en familia.

Habrá nuevas producciones teatrales y también regresos de espectáculos que fueron un éxito durante las vacaciones de julio, una nueva oportunidad para quienes se los perdieron.

La cartelera incluye grandes musicales como El Sapo Ruperto, una aventura musical y School of Rock, dos estrenos esperados y con varias funciones en el correr de la semana.

Teatro, música, magia, actividades gratuitas y propuestas para los más pequeños forman parte de la agenda. En esta guía, El País selecciona algunas de las opciones.

Grandes regresos

Varios de los grandes éxitos de las vacaciones de julio vuelven a las tablas. Oz, el secreto de la Ciudad Esmeralda es uno de ellos. La experiencia inmersiva, que incluye canciones originales y 20 artistas en escena, tendrá funciones desde mañana hasta el domingo 27 a las 15.00 en el Teatro Stella. Las entradas están disponibles por Redtickets, de 600 a 850 pesos.

También es el caso de Cenicienta, el musical, que a partir de mañana y hasta el sábado 26 estará en el Teatro Astral —en julio estuvo en El Galpón— con funciones a las 15.00 (RedTickets, 987 pesos). La obra es una adaptación moderna creada por Douglas Carter Beane y estrenada en Broadway en 2013.

El Ratón Pérez: el musical, con el guardián de los dientes de los niños como protagonista, volverá al Teatro Alianza del sábado 19 al domingo 27, con funciones a las 14.00 (Redtickets, 680 pesos).

Los miedos de Lupe estará en el Teatro Circular desde el jueves hasta el sábado 26 a las 16.00 (RedTickets, 600 pesos).

Cenicienta: el musical.

Estrenos esperados

El Sapo Ruperto, una aventura musical, uno de los estrenos infantiles de estas vacaciones, llegará al Auditorio Nelly Goitiño con funciones los días 19, 20, 21 y 26 de setiembre. Las entradas están disponibles por Tickantel a 600 y 650 pesos y hay 2x1 con Club El País.

Además, se estrenará el musical School of Rock, basado en la película protagonizada por Jack Black y que pasó por Broadway y el Gran Rex, entre otros grandes escenarios. Esta versión, dirigida por Sebastián Bandera, se estrenará mañana en el Teatro Astral y tendrá nueve funciones a lo largo de la semana de vacaciones (RedTickets, 987 pesos).

La puerta azul, una obra escrita y dirigida por Agustín Luque, estará en el Centro Cultural Terminal Goes los dos fines de semana de las vacaciones, con funciones a las 16.00 (Tickantel, 350 pesos).

Jarana

En el marco del ciclo Jarana de la Sala Zitarrosa se presentarán dos obras. Una será Mi mundial, basada en la novela de Daniel Baldi. Habrá funciones el martes y miércoles a las 18.00. Las entradas están disponibles por Tickantel, de 450 a 600 pesos. Hay 2x1 con Club El País.

También se presentará El faro del fin del mundo, una obra en la que tres niños se embarcan en una aventura hacia ese destino. Tendrá funciones el viernes 25 y sábado 26 a las 18.00 (Tickantel, de 450 a 600 pesos).

Alternativas

Hay ofertas más allá de lo teatral y para los más pequeños. Alfombras Mágicas de Paseo se presentará mañana y el domingo en el Espacio Cultural L´Aria (Martín García 1589) con doble función a las 15.30 y 17.00. Es una propuesta musical sugerida para bebés de 4 meses a 2 años y medio (Redtickets, 600 pesos).

El Castillo Pittamiglio ofrecerá varias opciones para estas vacaciones. Una de ellas será El mago Merlín, que consiste en una visita guiada por el castillo junto al personaje. Será mañana a las 15.30. Las entradas se pueden obtener a través de Redtickets o en boletería del lugar a 800 pesos.

Canticuénticos llegará al Teatro Metro el sábado 26 y domingo 27 con una doble función el primer día (Redtickets, de 950 a 1550 pesos).

Alfombras mágicas de paseo.

Magia y clown

El mago Daniel K llevará al Undermovie un nuevo espectáculo: Academia de Magia: Egresa2!, que consiste en nuevas ilusiones y trucos para toda la familia. Habrá funciones mañana, el domingo, el viernes 25 y el sábado 26 a las 17.00. Entradas disponibles en la página web del Movie por 840 pesos.

Alaclownddín, una propuesta que trata la historia de Aladdín mezclada con clowns, también tendrá funciones los dos domingos de las vacaciones en Ánima Espacio Cultural (San José 822) a las 17.30. Las entradas se pueden adquirir en boletería y RedTickets, de 370 a 400 pesos. Hay 2x1 con Club El País.

Planetario

Durante las vacaciones, el Planetario de Montevideo ofrecerá varias funciones gratuitas. Yo Tierra, una película de inmersión digital que invita a reflexionar sobre el cuidado del planeta, se proyectará los días 19, 20, 25, 26 y 27 a las 15.00. El sábado 19 y domingo 20, a las 16.00, será el turno de Maravillas del cielo de invierno, mientras que el viernes 25, sábado 26 y domingo 27, a esa misma hora, se presentará Aventuras de Primavera. Las funciones son gratuitas, pero requieren reserva previa.

Mi mundial.

Espacio Modelo

El espacio ofrecerá varias actividades gratuitas para niños, como títeres, circo, actividades deportivas y talleres. El lunes a las 16.30, por ejemplo, se ofrecerá el taller “Crea tu propio juguete”, con cupos limitados por orden de llegada. El martes a las 17.30 se presentará la obra de teatro Julieta, ¿qué plantaste?, de Susana Olaondo. El miércoles a las 16.30 estará el show musical Wakala. El jueves estará la compañía de títeres Aquinomás a las 14.30 y, el viernes a las 16.00, el show Entremagias. El sábado a las 16.00 habrá un taller de ajedrez. La lista completa de actividades está en la web de la Intendencia.

Cine

La cartelera de cine también ofrece opciones para todo público. Spider-Man: Un Nuevo Día, un éxito rotundo de taquilla, continúa disponible en cines. Peter Parker sigue protegiendo Nueva York en el anonimato mientras investiga una nueva amenaza y sus superpoderes evolucionan hacia un lugar peligroso.

A su vez, Paw Patrol: La Dino Película, en la que la Patrulla Canina debe salvar una isla, también tendrá funciones durante la semana.

Tadeo el Explorador y la Lámpara Maravillosa muestra cómo Tadeo y Sara, padres de Olimpia, se embarcan en una nueva aventura durante unas vacaciones familiares.

Tom Holland como Spider - Man. Foto: Difusión.

Por otro lado, también continuará en cartelera Coyote vs. Acme, la película que lleva a la acción real a los personajes de Looney Tunes y Merrie Melodies. La trama sigue a Wile E. Coyote, quien demanda a Acme después de que sus productos le fallaran una y otra vez durante sus intentos por atrapar al Correcaminos.

Este sábado, además, Movie estrenará La Isla Olvidada, en la que Jo y Raissa, dos amigas, son transportadas a la isla de Nakali a través de un portal. Allí encontrarán todo tipo de criaturas mágicas y mitológicas. La película también podrá verse en 4D.

Por otra parte, Life Tres Cruces proyectará One Piece: La Película el domingo a las 15.00. Se trata de uno de los estrenos de anime más esperados por los fanáticos de la popular saga japonesa.

Minions & Monstruos, una nueva película protagonizada por algunas de las criaturas animadas más populares de los últimos años, continuará disponible en Movie durante la semana. La historia muestra cómo los Minions deben salvar el planeta de los monstruos que ellos mismos despertaron.