Martín Cirio llega a Uruguay con una propuesta distinta: fecha, lugar, entradas y cómo será el show

De Facundo Arana a Gastón Pauls, el formato Sobre la marcha viene proponiendo sacar a los invitados de cualquier estructura previamente ensayada y ponerlos frente al público. Primero fue Arana, con un encuentro construido a partir de preguntas y situaciones que surgían en la sala; luego llegó Pauls con Espejos, también basado en el intercambio directo y sin guion cerrado.

Ahora la propuesta cambia de registro y suma a Martín Cirio. El creador de contenido argentino (e integrante del reality Popstars) llegará al Teatro Movie el 24 de octubre con Detrás del Streamer, una edición de Sobre la marcha en la que como siempre el público tendrá un papel central: serán sus preguntas las que marquen el rumbo de la conversación.

No habrá un texto aprendido ni una estructura fija. La idea es que Cirio responda en vivo, entre historias, humor y momentos personales, por lo que cada función toma un rumbo distinto. Después años frente a una cámara, Cirio trasladará esa dinámica de comunicación directa al escenario, sin la distancia de internet.

Cirio, conocido durante años por su personaje La Faraona, construyó buena parte de su popularidad a partir de un estilo de humor basado en la conversación directa, las anécdotas, las reacciones y una exposición personal que convirtió a sus redes en su principal escenario. Entre 2016 y 2018 el personaje se volvió uno de los nombres reconocibles del humor digital argentino y su canal de YouTube superó el millón de suscriptores.

La audiencia se mantuvo incluso después de distintas etapas, altibajos y cambios en su carrera. Actualmente, su canal de YouTube ronda los 1,4 millones de suscriptores y acumula cientos de millones de reproducciones. También mantiene una fuerte presencia en Twitch.

Martín Cirio llega al teatro Movie. Foto: Difusión.

Las entradas están a la venta a través de la web de Movie, desde 1.500 pesos para platea alta a 3.900 para la platea baja VIP.