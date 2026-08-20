"Popstars" vuelve tras casi 25 años: cuándo y dónde verlo en Uruguay, el jurado y qué cambia en el reality

Popstars, el reality musical argentino que a comienzos de los 2000 dio origen a Bandana y Mambrú, regresará a la televisión después de casi 25 años. La nueva edición se verá en Uruguay por La Tele, y buscará formar una nueva banda pop a partir de un casting de participantes que competirán por un lugar en el grupo.

La vuelta del programa ya tiene definido a su equipo. Las argentinas Ángela Torres y Nicki Nicole serán dos de las integrantes del jurado, mientras que la tercera silla estará ocupada por el productor mexicano Carlos García, actual Vicepresidente de Sony Music México.

Nicolás Vázquez será el conductor de esta nueva versión de Popstars que tendrá su estreno este lunes 24 de agosto a las 21.30. El actor estará acompañado fuera del escenario por Julieta Poggio y Sofía Gonet, que harán contenidos digitales del reality y mostrarán el detrás de escena. Además, el streamer Martín Cirio será el coach espiritual de los participantes.

En Uruguay, los episodios de Popstars podrán verse a través de Canal 12. Además, los capítulos completos también estarán disponibles a través de Disney+.

Nicki Nicole, Nicolás Vázquez, Ángela Torres y Charlie García de "Popstars". Foto: Instagram @popstarsarg

El anuncio del regreso se realizó en octubre de 2025, cuando Telefe confirmó que Popstars tendría una nueva temporada en 2026. En aquel momento todavía no se habían definido públicamente el jurado, la conducción ni buena parte del equipo que finalmente quedó confirmado.

La historia del programa comenzó en 2001, cuando Popstars: Tu show está por comenzar llegó a la pantalla de Azul Televisión, nombre que tenía entonces Canal 9 argentino. El objetivo era encontrar a cinco mujeres entre las participantes de un casting para formar una nueva banda de pop.

El programa mostró el proceso de selección, los ensayos y las distintas etapas de la competencia hasta llegar a las cinco integrantes elegidas: Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Lissa Vera e Ivonne Guzmán. El quinteto adoptó el nombre Bandana y rápidamente se convirtió en uno de los grupos pop más populares de comienzos de aquella década.

El éxito llevó a una segunda edición en 2002, esta vez por Telefe y también transmitida en Uruguay. Popstars: Tu show cambió el objetivo y buscó formar una banda integrada por hombres. De aquella temporada surgió Mambrú, el grupo conformado por Germán Tripel, Gerónimo Rauch, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka y Milton Amadeo.

Ahora, casi 25 años después de aquella primera experiencia, Popstars vuelve a la pantalla con una nueva búsqueda de talentos y una estructura adaptada a los tiempos actuales.