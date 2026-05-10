El tierno mensaje de Nico Vázquez para Dai Fernández por su primer cumpleaños juntos: "Te mereces ser feliz"

En julio de 2025, Nicolás Vázquez puso fin a su matrimonio con Gimena Accardi y tres meses más tarde decidió blanquear su relación con su compañera de elenco en el musical Rocky, Dai Fernández. Desde entonces, los enamorados no dejan de mostrarse juntos en eventos, salidas con amigos y viajes.

Es por eso que el actor decidió dedicarle un romántico posteo a su amada en historias de Instagram con motivo de su cumpleaños número 37. Con un collage de las mejores fotos del festejo en un bar, le dijo: “Te mereces ser feliz en todo y más, Dai Fernández”. A lo que ella, feliz, le respondió: “Lo soy. Gracias por esta noche tan hermosa”.

En el perfil de Fernández pudieron verse los mejores momentos de la velada. Todo comenzó en los pasillos del Teatro Lola Membrives, donde sus compañeros de elenco le llevaron una torta y le cantaron el “Feliz cumpleaños” entre gritos y aplausos de alegría. Tras terminar la función, todos se dirigieron a un bar que fue cerrado exclusivamente para la celebración.

Posteo de Nico Vázquez a Dai Fernández. Foto: Instagram @nicovazquez

“Me hacen muy feliz, Rocky. Festejando con esta familia gigante que amo tanto. ¡Gracias!“, dijo Dai Fernández, agradecida por la asistencia completa de todo el equipo que hace posible que la obra sea vista por miles de personas semana tras semana. El festejo también tuvo música en vivo, donde el actor y músico Leo Trento interpretó los temas que más le gustan de Fito Páez a la actriz.

La noche también tuvo momentos de karaoke y baile, donde los novios disfrutaron acaramelados e incluso se besaron, lo que dejó registrado su amor en múltiples videos captados por sus amigos.

¿Cómo empezó la historia de amor de Nico Vázquez y Dai Fernández?

Nico Vázquez se separó de Gimena Accardi —con quien estuvo 18 años en pareja— en medio del furor de Rocky, el musical. La misma obra teatral que lo llevó al éxito también lo hizo encontrar a una nueva pareja. Así fue que a principios de octubre, el actor confirmó que comenzó un romance con Dai Fernández, su compañera de elenco.

Nico Vázquez y Dai Fernández en "Rocky". Foto: Difusión.

El ex Casi Ángeles, invitado en el programa A la Barbarossa, brindó detalles de cómo comenzó todo con la actriz. “Fue todo raro. Ustedes nos señalaron antes de que algo sucediera. Nos hicieron ver casi, porque éramos amigos. Para todos era como muy difícil imaginarlo porque somos muy amigos y ya teníamos una cotidianidad de tratarnos muy bien. Y en un momento, claro, era como bueno, ¿qué hacemos?”, contó.

Fue en un viaje a Mar del Plata cuando los dos sintieron que aquella amistad era algo más. “Cuando volvimos, todos notaron que había como más confianza. Entonces, en un momento, nos miramos todos diciendo...‘Che, chicos, ya está. Nos estamos conociendo’”, recordó. Sobre el paso al amor y el desafío de exponerse tras una relación tan larga, fue contundente: “Obviamente que no hubiera dado un paso si no me importaba Dai. Si no era algo que me pasaba en serio, no hubiera hecho nada”.

Asimismo, destacó lo fundamental que fue empezar un vínculo desde una base previa: “Eso hace que uno tenga una confianza ya previa. Todo se vuelve como muy habitual. Jamás me había pasado. Es raro, pero también es como muy lindo, porque es como algo más cotidiano”.

La Nación/GDA