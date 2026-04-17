¿Marley confirmó un romance con Keanu Reeves? Su contundente reacción cuando le preguntaron si tuvieron sexo

La vida del conductor argentino Marley está llena de anécdotas gracias a sus múltiples viajes por el mundo y sus constantes encuentros con celebridades de todo tipo, lo que le ha permitido compartir encuentros con figuras tan importantes como Madonna o Michael Jackson. Sin embargo, lo que hasta ahora no se sabía es que habría tenido algo más que buena onda con una reconocida estrella de Hollywood.

Esta semana se estrenó la entrevista que Marley y Florencia Peña hicieron con el streamer Martín Cirio, y en ese contexto descontracturado fue Peña la que dejó en evidencia a su amigo al sugerir que había tenido un romance con Keanu Reeves. "Se comió unas Keanu Ribs", bromeó la actriz jugando con el hecho de que el apellido del actor y la palabra "ribs", que significa "costillas" en inglés, tienen la misma sonoridad.

El rumor lo había disparado ella misma días atrás en Luzu, cuando se mostró extremadamente risueña cuando una oyente le preguntó a Marley si había conocido al actor de Matrix. "Lo conocí en un bar", dijo él entonces. "¿Pero solamente en un bar?", insistió su compañera en medio de una carcajada y agregó: "Contale a la gente". Marley se mostró avergonzado e intentó contar algunos detalles de aquella coincidencia.

Según relató, Reeves estaba haciendo entrevistas para promocionar una película en un hotel en el que el argentino estaba hospedado. Y coincidieron en el bar del hotel, al momento de la cena. Durante todo el cuento tuvo la cara muy ruborizada, una situación que sus compañeros de programa no le perdonaron.

Ahora, con Martín Cirio, su reacción fue mucho más contundente cuando el streamer directamente le preguntó si había tenido sexo con el actor. "¿Te lo comiste? ¿Te comiste las Keanu Ribs?", le dijo Cirio. "No, no, bueno... Yo viajé mucho. Era jovencísimo. Conocí mucha gente".

Entonces Cirio replicó: "Si te ofrecen una Keanu Ribs, te la comés", y Marley reconoció, contundente: "¡Obvio!".

Luego, el conductor recordó que desde muy temprano empezó a ser parte de fiestas de Hollywood y a codearse con figuras como Tom Cruise. "Yo no caía", aseguró.