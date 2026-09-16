Roger Waters se metió en el escándalo de Macklemore y Ed Sheeran y fulminó al cantante: “Pequeño imbécil”

El conflicto entre Macklemore y Ed Sheeran sumó este miércoles un nuevo y explosivo protagonista. Roger Waters, histórico integrante de Pink Floyd y conocido por sus posiciones públicas sobre Palestina, publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó duramente al cantante británico por la salida del rapero de su gira.

Waters comenzó su mensaje mostrando fotografías de personas palestinas y luego se dirigió directamente a Sheeran. “Hay dos tipos de personas en este mundo, Ed. Están las personas que hacen lo correcto. Ese rapero, Macklemore, sería una de ellas”, dijo. Después agregó: “Y están las personas, muchas de ellas, tristemente... pequeños imbéciles como vos que hacen lo incorrecto”.

El músico terminó su intervención con un “goodbye” dirigido al británico, en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La intervención de Waters llega apenas un día después de que Sheeran publicara un comunicado para explicar su posición sobre la salida de Macklemore de la Loop Tour. El rapero había denunciado que fue apartado del recorrido estadounidense después de expresar su apoyo a Palestina durante sus presentaciones.

En un extenso mensaje publicado en Instagram, aseguró que Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, había comunicado a Sheeran que Macklemore no era bienvenido en su recinto.

Según la versión del rapero, otros propietarios de estadios también presionaron al británico y le plantearon que sus conciertos podían correr riesgo si Macklemore continuaba como telonero. La promotora Messina Touring Group confirmó que los recintos se habían negado a recibir al artista y que, finalmente, fue apartado de las próximas fechas.

Macklemore, además, contó que Sheeran era su amigo desde hacía 13 años y que ambos habían mantenido conversaciones sobre lo ocurrido.

El martes, Sheeran dio su versión y aseguró que la decisión no había sido suya. “El contrato era con el promotor, no conmigo”, explicó el cantante, quien afirmó que intentó encontrar una solución durante la semana posterior a la polémica.

Durante las horas posteriores al comunicado de Sheeran, cuatro artistas vinculados a la gira anunciaron que no continuarían participando.

Uno de ellos fue FINNEAS, hermano y colaborador de Billie Eilish, quien tenía previstas presentaciones junto a Sheeran en la etapa sudamericana de la gira. El músico explicó que los artistas no deberían ser silenciados por hablar en defensa de personas oprimidas y manifestó su apoyo a Palestina.

También anunciaron su salida Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga, esta última banda irlandesa que formaba parte de la agrupación que acompaña a Sheeran durante sus presentaciones.

Las decisiones se produjeron después de la salida de Macklemore y fueron interpretadas por los propios artistas como una forma de solidaridad con el rapero y de defensa de la libertad de expresión.