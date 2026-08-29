"Popstars":el reality que creó a Bandana y Mambrú y marcó a una generación, volvió 25 años después
Popstars marcó la TV de comienzos de los 2000 con la formación de Bandana en 2001 y Mambrú en 2002. El reality convirtió a ambos grupos en fenómenos juveniles. En Uruguay, la primera edición se vio por Canal 10 y la segunda por Canal 4.
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