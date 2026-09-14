Marcela, el personaje de Cervantes que defendió su libertad y ahora llega al teatro uruguayo desde España

Cuando Celia Freijeiro —actriz española que ha trabajado en películas y series y es directora de la Sociedad Cervantina— releyó para grabar en un audiolilbro el capítulo XIV de Don Quijote de la Mancha, se encontró con Marcela, un personaje secundario que a ella la dejó perpleja por su discurso aún vigente y relevante.

Así, entre molinos y la hidalguía de Don Quijote, Miguel de Cervantes escribió un personaje que es aún actual. En la novela, Marcela es una bella y joven pastora, pretendida por Grisóstomo, quien, luego de no ser correspondido, decide quitarse la vida, echándole la culpa a ella. Y ante el escarnio público, la joven decide defender su libertad y el derecho a elegir cómo quiere vivir.

“Descubrimos que uno de los alegatos feministas más modernos y radicales lo había escrito Miguel de Cervantes en 1605. Es de una sabiduría mundana y de una profundidad trágica impresionante”, afirma Freijeiro en diálogo con El País. En ese momento, estaban buscando una obra para inaugurar una sala de teatro en la Sociedad Cervantina, cuya sede comparte terreno con la editorial que publicó la primera edición de Don Quijote de la Mancha.

Estos hechos llevaron a la creación de Marcela, una canción de Cervantes, una obra teatral escrita por María Folguera, dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por la misma Freijeiro. Llegará a Uruguay el miércoles 23 de setiembre a la Sala Hugo Balzo donde tendrá más funciones, el 24, 26 y 27. Las entradas están en Tickantel a 700 pesos.

“Que ese texto escrito en 1605 nos siga interpelando nos pareció brutalmente terrible: que sigamos teniendo que defender nuestro derecho a ser libres y que esa libertad de la mujer siga dando el mismo miedo”, dice Freijeiro.

Marcela, una canción de Cervantes tiene una duración de 50 minutos y está planteada como una pieza de teatro clásico-contemporáneo. La dramaturgia de Folguera parte exclusivamente de ese capítulo XIV de Don Quijote de la Mancha, pero amplía ese breve soliloquio para construir una pieza capaz de llevar al escenario el conflicto de la pastora y su enfrentamiento con las convenciones de su época. La combinación entre lo clásico y lo contemporáneo representó un desafío, ya que, de acuerdo con la actriz, si bien el texto original es claro, transparente y contundente por sí mismo, temían que ocurriera un “tropezón lingüístico” con el castellano antiguo. Sin embargo, una vez que estrenaron, se dieron cuenta de que se trataba de un prejuicio.

“Lo que consiguen tanto María como Leticia es generar una especie de fiesta escénica. Se explica quién es Grisóstomo, cómo estaba considerado en el pueblo, si era guapo o atento, y quién es Marcela”, explica Freijeiro. Agrega que otra decisión fue utilizar una banda sonora cercana y contemporánea como una especie de guiño. Recuerda que tuvieron en cuenta la discografía de artistas como C. Tangana y Julio Iglesias, además de baladas como “When a Man Loves a Woman”, con la intención de ilustrar a esos “nuevos Grisóstomos”. El reto que se plantearon, dice, era que fuese una pieza mainstream en “el mejor de los sentidos”, es decir, que acercara a Cervantes a un público amplio. Estrenada en abril de 2024, Marcela, una canción de Cervantes giró por toda la península española y estuvo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Celia Freijeiro. Foto: Concha de la Rosa.

Si bien Dolera nunca había dirigido teatro, Freijeiro sabía que quien tenía que dirigir la obra era ella. Ya había trabajado con la directora en la serie Vida Perfecta, de 2019. El primer capítulo se estrenó en el Festival de Cannes de 2019, donde ganó el premio a mejor serie. “Creo que es una de las voces de nuestra generación y tiene la inteligencia de querer hablar para todo el mundo, algo que comparte con Cervantes, que escribía para el pueblo y abordaba mucho las injusticias, algo que a Leti le conmueve”, argumenta.

Con Folguera ya han hecho en conjunto otros textos para festivales, centrados en los personajes femeninos de las novelas de Cervantes. “En la Sociedad Cervantina trabajamos con los clásicos, pero vistos desde la perspectiva de hoy; es una de nuestras misiones. Nuestra intención es tender ese puente directo con el Siglo de Oro”, afirma Freijeiro y acota que gran parte de la directiva está compuesta por mujeres, lo que hace inevitable que ciertas obras y personajes resuenen desde una perspectiva femenina.

Marcela y el Quijote comparten ese espíritu de defender la autenticidad y la libertad de ser ellos mismos, más allá de que el resto los considere locos o peligrosos. Marcela no necesita que nadie la salve ni que un hombre la elija: es ella quien decide cómo quiere vivir. En un libro poblado de personajes que quedaron grabados en la cultura popular, su figura pasó durante siglos a un segundo plano.

“Los personajes que resuenan en el imaginario son Dulcinea, Sancho, Rocinante, o las ovejas, los molinos, los leones. En ningún momento alguien hace referencia a Marcela, y creo que ahí está la clave”, explica y define esta obra como un acto de justicia a un Cervantes que siempre atendió a cuestiones de clase, raza y género”, sostiene la actriz.

Celia Freijeiro, Leticia Dolera y María Folguera. Foto: Concha de la Rosa.

La decisión de ser quien protagonizara a Marcela llegó a raíz de lo que la movilizó el texto: “Cuando te encuentras textos clásicos escritos de una manera tan brillante y lúcida, tienes la oportunidad de decir unas cosas que a lo mejor en una pieza contemporánea o en una serie de televisión no dices”, cuenta. “Decir esos textos y paladear esos textos es una delicia”.

Freijeiro, oriunda de Galicia, ya conoce Uruguay y lo siente similar a su lugar natal cada vez que viene. Para ella, traer esta obra a Montevideo es un sueño. “Creo que este puente que tendemos desde el Siglo de Oro hasta el presente también se puede tender desde Madrid hasta Montevideo. Y se ha tendido hace mucho tiempo, ya que hay muchas familias gallegas que emigraron a Uruguay”, sostiene y acota que cree que para eso está la cultura, para entender que “todos estamos conectados de alguna manera”.