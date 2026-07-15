Víctor Hugo Morales, quebrado antes de Argentina-Inglaterra: "Me da ganas de llorar; tengo una bronca enorme"

A horas del partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026, el periodista y relator Víctor Hugo Morales se lamentó por quedar fuera de la transmisión de este encuentro en particular. "No me importaba no relatar este torneo, pero llega esta disputa y no sé qué pasa. No poder relatar a (Lionel) Messi como antes lo hice con Diego (Maradona) me da ganas de llorar; tengo una bronca enorme”, dijo en la radio AM 750 de Argentina, donde trabaja.

El relator uruguayo nacionalizado argentino, quien inmortalizó el "Gol del Siglo" de Maradona en el Mundial de México 1986 y responsable de impulsar el clásico uruguayo "Te queremos ver campeón", confesó en sus redes sociales y en su programa lo que esta situación le genera.

"Estuve indiferente a no relatar el Mundial hasta que llegó este partido y quiero maldecir, una vez más, a los que tienen tanto poder que me dejan afuera del relato para castigarme por tantas cosas. Esto viene de 2014", denunció Morales.

El locutor, que dijo haber asumido con anterioridad que no tendría trabajo como relator en este torneo que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá, admitió que una vez que Argentina le ganó a Suiza por 3 a 1 y pasó a una de las semifinales para encontrarse con el combinado inglés, este miércoles a las 16, sintió “una acumulación de rabia y de impotencia muy grande".

"Hay partidos que trascienden el fútbol. Y para quienes alguna vez los vivimos desde un micrófono, quedarse del otro lado también duele. Ojalá Messi vuelva a regalarnos otra página inolvidable de la historia del fútbol argentino”, escribió Morales en su reflexión que ya supera los 80.000 Me Gusta en Instagram.

El periodista denunció que se montó una estrategia financiera para impedir su acceso y el de los medios con los que trabaja a los derechos de transmisión. Según afirmó, las empresas comercializadoras "inventaron pedir una plata que no hay empresa que pueda pagar".

Hace pocos días, se cumplieron 40 años de aquel gol de Maradona frente a la selección inglesa que quedó grabado en la memoria del fútbol mundial. El relato de Morales de aquel “Gol del Siglo” quedó plasmado por algunas frases que utilizó, como “barrilete cósmico”. Con su emotividad al describir la jugada, la narración se destaca por la onomatopeya “ta-ta-ta” para los amagues de quien llamó “¡genio, genio, genio!" y la pregunta sobre el origen estelar del jugador ante una hazaña inolvidable: “¿De qué planeta viniste?”.

Victor Hugo Morales. Foto: Archivo. Foto: captura

La respuesta de Natalia Oreiro

La publicación de Victor Hugo Morales se volvió tendencia en las redes sociales, con mensajes de apoyo de distintas figuras de ambas orillas del Río de la Plata. Entre quienes comentaron el posteo se encuentra Natalia Oreiro, quien escribió: "Hacelo desde donde sea que estaremos con vos!!!", junto al emoji de un corazón.

En la misma sintonía, el músico Ricardo Mollo, esposo de la actriz y cantante uruguaya comentó la publicación: "Tu relato será la banda sonora de ese momento. no nos prives a los que te queremos y acompañamos. Transformemos ese dolor en poesía a través de tu voz!".

Con base La Nación/GDA