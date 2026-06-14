Víctor Hugo Morales confesó sus planes de volver a Uruguay: vivirá en su casa del este y proyecta hacer radio

A los 78 años, Víctor Hugo Morales sigue plenamente activo en los medios argentinos, pero por primera vez reconoció que a futuro imagina su regreso a Uruguay para instalarse en su casa del departamento de Maldonado ("entre Piriapolis y Punta del Este) y desde allí pretente mantenerse vinculado a la comunicación a través de una radio local.

El histórico relator y periodista fue entrevistado por Sebastián Martínez para el ciclo Un mundo de sensaciones, de El Espectador Deportes y Topic, donde repasó su extensa trayectoria profesional y abordó tanto sus comienzos en Uruguay como las circunstancias que lo llevaron a radicarse en Argentina en 1981, años de dictadura.

Sobre ese período, Morales fue categórico al responder una pregunta sobre qué habría ocurrido con su carrera si el país no hubiera atravesado el régimen militar.

"Me hubiera quedado", afirmó sin rodeos. Luego explicó que las citaciones, advertencias y presiones que recibía por parte de las autoridades de la época terminaron por convencerlo de que debía abandonar el país.

Recordó especialmente un episodio ocurrido en marzo de 1980, cuando estuvo detenido durante casi un mes. En ese contexto recibió la visita de los periodistas Adrián Paenza y Fernando Niembro, quienes le plantearon la posibilidad de trabajar en Buenos Aires.

"Si te conseguimos para ir a Buenos Aires, ¿irías?", le preguntaron. La respuesta fue inmediata: "Mañana me voy".

Morales aseguró que, de no haber mediado el miedo y la persecución que sentía entonces, nunca habría dejado Uruguay. Según explicó, tenía una audiencia masiva, presencia en televisión y una posición profesional consolidada que hacían poco atractivo un cambio de país.

Ya sobre el final de la entrevista, el periodista fue consultado por sus planes de retiro y descartó de plano la posibilidad de volver a relatar fútbol.

"No me veo relatando. No me gustaría dar otro examen. Ya no quiero más exámenes en mi vida", señaló.

Sin embargo, confesó que desde hace una década imagina su regreso definitivo a Uruguay. "Siempre pienso que me retiro", comentó y manifestó su deseo de volver a radicarse en el país y en concreto en una casa de su propiedad en Maldonado, ubicada entre Piriápolis y Punta del Este, según dijo. Desde allí, plainifica continuar vinculado a la radio.

"Estando en Uruguay siempre me imaginé que alguien me iba a ofrecer un programa a las cuatro de la tarde, a las diez de la mañana, algo por el estilo. Eso lo tomaría. Una radio de Maldonado", expresó.

Morales reconoció que, pese a esos planes, los constantes ofrecimientos laborales que recibe en Argentina postergan una y otra vez la decisión. "Todos los años los ofrecimientos de trabajo son más que el año anterior. Una cosa rara que ha sucedido con mi vida profesional", concluyó.