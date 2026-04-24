Nota de "Todo se sabe" terminó en violencia: el denunciado golpeó y casi atropelló al cronista Bernardo Wolloch

Un nuevo informe del programa Todo se sabe derivó en una jornada de violencia extrema en el balneario Solís. Ocurrió en el margo del segmento Cacería de Chantas, que realiza Bernardo Wolloch en el ciclo de Ignacio Álvarez. El cronista fue esta vez en busca de respuestas por parte de los responsables de Piscinas Orión, empresa denunciada por múltiples estafas y obras inconclusas, pero todo terminó con agresiones físicas, amenazas de muerte y la intervención de la policía.

Al arribar al domicilio de la familia que dirige la empresa, el equipo de Todo se sabe fue recibido con una hostilidad inmediata. Al principio ellos le pidieron al periodista que se retire, pero este se negó argumentando que se encontraba en la vía pública. La tensión escaló rápidamente cuando Gimena, la hija de los propietarios, increpó a Wolloch, le arrebató el micrófono y se lo arrojó con fuerza directamente a la cabeza.

Mientras el periodista intentaba mantener la compostura, la joven lo amenazó: "¿Qué tipo de periodista sos? Yo te puedo matar a palos". La ira también se dirigió hacia el conductor del ciclo a quien la mujer calificó como "el pelado ese de mierda" y exigía su presencia en el lugar.

Y todo empeoró. Según narró Wolloch en el informe y se pudo ver en las imágenes, el hijo de la familia identificado como Emiliano se subió a una camioneta e intentó “embestirlo”. Luego se abalanzó sobre el camarógrafo que registraba la escena con el celular, lo tiró al piso, lo golpeó e intentó quitarle el dispositivo.

Así quedó el camarógrafo de "Todo se sabe" tras las agresiones. Foto: captura

La madre de la familia también participó de la agresión e ingresó a la camioneta del equipo periodístico para sustraer las llaves del vehículo e impedirles que se retiren. “Te merecés que te cague a retrompadas”, gritaba la hija, a la vez que el padre le advertía a Wolloch que terminaría "en cana" si se atrevía a difundir las imágenes de lo ocurrido.

La situación de máxima tensión se prolongó por varios minutos hasta que efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron a todos los involucrados a la comisaría local para prestar declaración. Wolloch y su camarógrafo fueron liberados horas más tarde tras dejar constancia de los hechos y compartir las imágenes que pudieron registrar de lo ocurrido. La familia responsable de Piscinas Orión, en tanto, quedó a disposición de la Justicia, enfrentando posibles cargos por agresión, que se sumarán a las denuncias previas por las estafas que originaron la investigación.