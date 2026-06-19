Nacho Álvarez denunció ser víctima de una "auditoría trucha" y apuntó a quienes lo acusan de comprar seguidores

El periodista Ignacio Álvarez dedicó más de 20 minutos de su programa de streaming Todo se Sabe a responder a una auditoría anónima que circuló en redes sociales y que atribuye al canal la compra de suscriptores y visualizaciones mediante bots.

La polémica había escalado días antes, cuando Richard Galeano abordó el tema en su programa Hacemos lo que podemos. Allí aseguró haber tenido acceso a una auditoría realizada por una empresa argentina que detectaría presuntas irregularidades en las métricas de Todo se sabe. Según explicó, la investigación concluía que una parte significativa de las visualizaciones, suscriptores y audiencia en vivo del canal estaría inflada artificialmente. Galeano exhibió algunas páginas del documento frente a cámara y desafió a Álvarez a mostrar las estadísticas detalladas de YouTube para acreditar la cantidad de espectadores únicos de sus contenidos. Además, remarcó que las visualizaciones acumuladas de un video no equivalen necesariamente a la cantidad real de personas que lo vieron.

Desde el comienzo de su descargo, Álvarez calificó el informe como una "auditoría absolutamente trucha" y sostuvo que quienes la difundieron buscaron instalar la idea de que los más de 100.000 suscriptores del canal "no son reales" y que las cifras de audiencia están artificialmente infladas. "Esto también es un insulto a ustedes", dijo dirigiéndose a su audiencia.

Álvarez identificó especialmente a dos personas como responsables de la difusión del documento: el periodista Eduardo Preve y el conductor del ciclo de streaming Hacemos lo que Podemos, Richard Galeano. Sobre ellos lanzó algunas de las expresiones más duras del editorial.

"Uno de ellos es el operador de izquierda Eduardo Preve, otro es el falso comunicador Richard Galeano. Ambos trabajando en yunta", afirmó. Luego agregó que junto a otros usuarios de redes sociales conforman un grupo de "roedores infectados de peste bubónica", atribuyendo su accionar a la "rabia" y la "envidia".

El conductor repasó distintos pasajes del informe, que según explicó analiza el comportamiento del canal entre el 14 y el 27 de mayo de 2026. La denominada auditoría concluye que entre el 47% y el 63% de los suscriptores serían inorgánicos y sostiene que existiría un patrón recurrente de compra de tráfico. Álvarez ironizó sobre esas conclusiones. "La única granja que conozco es una granja que tenía mi abuela", comentó al referirse a la acusación de que el canal utilizaría "granjas de bots".

También se burló de otro pasaje del informe que interpreta una disminución en la captación de suscriptores como una posible reducción en la compra de bots. "Esto me encanta. Es como que se nos acabó la plata y ya no me da para seguir comprando", dijo entre risas.

Richard Galeano, conductor de "Hacemos lo que podemos".

Durante el editorial cuestionó repetidamente la legitimidad del documento y remarcó que no presenta firma, sello profesional ni identificación de una empresa responsable. "No hay firma, no hay empresa que se haga cargo, pero lo volantean estas ratitas diciendo: 'Mirá, hay una auditoría'", sostuvo.

En otro tramo sugirió que el informe podría haber sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial. "Vos querés ir a determinada conclusión y la inteligencia artificial te termina dando la razón", afirmó.

Tras cuestionar la metodología utilizada, Álvarez presentó estadísticas de YouTube Analytics, que definió como "la única fuente primaria y autorizada" para conocer el origen y la calidad del tráfico del canal.

Según los datos exhibidos, el 77,4% de las visualizaciones proviene directamente de herramientas internas de recomendación de YouTube, mientras que apenas un 5,1% corresponde a fuentes externas. "Son ustedes, usuarios reales, los que buscan nuestros videos o hacen clic porque el algoritmo se los presenta", afirmó.

Otro de los indicadores mostrados fue el tiempo promedio de visualización. De acuerdo con las métricas compartidas, la audiencia permanece más de 33 minutos por reproducción. "¿Para qué se va a quedar media hora un bot? Al bot no le interesa. Acá las personas se quedan en promedio más de 30 minutos porque no son bots. Son bobots los que dicen estas cosas de los bots y quieren tratarlos de bobos a ustedes", expresó.

Álvarez también presentó cifras de espectadores simultáneos en transmisiones en vivo. Según indicó, el canal alcanzó un pico de 17.100 usuarios conectados al mismo tiempo y mantiene un promedio superior a los 10.000 espectadores simultáneos en los últimos 90 días. "Acá no hay picos extraños. Todo fluye armónicamente", sostuvo.

Respecto a la procedencia geográfica de la audiencia, aseguró que el 92,6% de los espectadores se encuentra en Uruguay y señaló que las métricas no muestran tráfico proveniente de países que suelen asociarse con redes de automatización.

En otro de los momentos más enfáticos del editorial, cuestionó la lógica del propio informe. Recordó que el documento señala que YouTube cuenta con sistemas capaces de detectar tráfico artificial con una precisión cercana al 96%.

"Entonces, ¿qué? ¿Le venimos tomando el pelo a YouTube desde marzo y YouTube no se da cuenta?", planteó. Como ejemplo, recordó que la plataforma interrumpió una transmisión reciente por mostrar imágenes protegidas por derechos de autor durante el Mundial de Clubes. "Imaginate si hiciéramos esta ordinariez de los bots. ¿YouTube nos permitiría seguir al aire sistemáticamente?", preguntó.

El periodista afirmó además que está dispuesto a abrir completamente las estadísticas del canal para cualquier persona o institución que quiera auditarlas. "Venga, pase, le damos la clave y puede acceder a todas y cada una de las estadísticas oficiales de YouTube", insistió.

Sobre el final de su descargo volvió a apuntar contra quienes difundieron el informe. "Hay que tener la cabeza retorcida y muy envenenada para dedicar horas a mentirle a la gente", dijo.

Álvarez cerró el editorial recuperando una imagen que había mostrado durante la transmisión, en la que aparecía una rata siendo aplastada. "Mirá lo que hacemos con las ratitas. Las pisamos con información, como hay que hacer porque todo se sabe", concluyó.