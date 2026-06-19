Hermano mellizo de Nacho Álvarez salió al cruce de una publicación en redes y reivindicó su militancia blanca

Un comentario en la red social X (antes Twitter) derivó en una serie de respuestas de Bernardo Álvarez Aguerre, ingeniero químico y hermano mellizo del periodista Nacho Álvarez, luego de que una cuenta identificada como PhenPeriodismo difundiera lo vinculara con el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La publicación sostuvo que Álvarez Aguerre había trabajado para la Secretaría de Inteligencia del Estado durante la anterior administración y remarcaba su vínculo familiar con el conductor de La Pecera y Todo se sabe, a quien calificó como un "operador mediático" contra el actual gobierno.

Lejos de dejar pasar el comentario, Bernardo Álvarez respondió con una serie de mensajes en tono irónico. Primero cuestionó que ni siquiera se hubiera escrito correctamente su apellido y sugirió que lo etiquetaran correctamente para "tener más seguidores".

TSS



Bernardo Gonzalo Álvarez Aguerre, titular de la cédula de identidad 1.973.XXX-5, trabajó para la Secretaría de Inteligencia del Estado en el gobierno de Lacalle Pou.



Álavrez Aguerre es hermano de Nacho Álvarez, principal operador mediático contra el gobierno de Orsi. pic.twitter.com/8l9mewHds6 — PhdenPeriodismo (@PhdenPeriodismo) June 19, 2026

Posteriormente, brindó detalles de su formación y trayectoria profesional. Recordó que participó en proyectos vinculados a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y al Ministerio de Industria durante administraciones coloradas y frenteamplistas, aunque aclaró que gran parte de su actividad se ha desarrollado en el sector privado.

4. Y estudios??? Poné que soy ingeniero químico, MBA, y que a los 53 arranqué una maestría en economía. — Bernardo Álvarez Aguerre (@balvarez71) June 19, 2026

También destacó sus credenciales académicas, señalando que es ingeniero químico, posee un MBA y actualmente cursa una maestría en Economía.

En otro de sus mensajes, respondió con humor a las insinuaciones sobre una supuesta estrategia política familiar. "En nuestra estrategia desestabilizadora también ideamos que tu operador favorito sea bolso, mientras que yo soy manya", escribió en referencia a que los hermanos no comparten sentimientos futboleros: Nacho Álvarez es hincha de Nacional y Bernardo Álvarez, de Peñarol.

Además, Bernardo Álvarez reafirmó públicamente su identidad partidaria. "Yo soy blanco, del Partido Nacional, y ya estoy pensando en el 2029", expresó, acompañando el texto con una fotografía junto al expresidente Luis Lacalle Pou.

6. Pero sabés: yo soy blanco, del @PNACIONAL y ya estoy pensando en el 2029. #EsPorLaLibertad pic.twitter.com/LusFknauC9 — Bernardo Álvarez Aguerre (@balvarez71) June 19, 2026

Álvarez Aguerre ha militado históricamente en el Partido Nacional, principalmente en sectores vinculados a la Lista 40 del nacionalismo.

El intercambio no terminó allí. Ignacio Álvarez también intervino y, dirigiéndose al presunto responsable de la cuenta, a quien identificó como el periodista Eduardo Preve, publicó un duro mensaje. Allí defendió su trabajo periodístico, recordó investigaciones realizadas durante el anterior período de gobierno y cuestionó lo que consideró un intento de desacreditarlo mediante ataques personales.

Ay Eduardito, cómo arde esa colita… como la colita que le salvé a tu presi cuando demostré la falsa denuncia de la trans Paula contra él. Pero imposible que entiendas la diferencia entre ser periodista y ser operador. O entre buscar informar y buscar ensuciar. 🤷‍♂️ https://t.co/tGqRCenWqh — ignacio alvarez (@igalvar71) June 19, 2026

Ignacio y Bernardo Álvarez, hermanos mellizos, suelen hacer presentaciones musicales en el Bar Tabaré en compañía de la hermana menor Mariana Álvarez.