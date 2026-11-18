El pasado 10 de noviembre fue el cumpleaños de Sofía Balbi y, para celebrarlo, la esposa de Luis Suárez viajó a Nueva York junto al futbolista y sus tres hijos: Delfina, Benjamín y Lautaro.

Ese día, su esposo y delantero le dedicó un romántico posteo, como suele hacer en cada fecha especial.

"Hoy cumple nuestra súper mami, la que nos cuida cada día, la que está siempre para nosotros en todo. Cuando necesitamos un abrazo estás, cuando necesitamos levantarnos ahí estás", le escribió el actual jugador del Inter Miami, en nombre suyo y de sus hijos.

"Te deseamos que tengas un muy feliz cumple. Te amamos infinito y no dejes de ser así de feliz como nosotros somos contigo", cerró Luis Suárez.

Las siguientes imágenes de la familia llegaron desde la Gran Manzana, donde se los pudo ver abrigados y disfrutando de los múltiples atractivos turísticos que ofrece la ciudad.

En las últimas horas, fue Sofía quien se encargó de documentar estos días de relax y diversión en familia. "NY con ellos", escribió junto a dos emojis de corazones.

Sofía Balbi y Luis Suárez en Nueva York. Foto: @sofibalbi

En el carrusel se los podía ver a los cinco disfrutando de diversos paseos. También había imágenes de los típicos rascacielos de la ciudad, del icónico Puente de Brooklyn, de la nieve y de la noche neoyorquina.

No faltaron las fotos de la pareja a solas y otra de sus tres hijos juntos.

El posteo rápidamente se llenó de reacciones de los casi dos millones de seguidores que tiene Sofía Balbi en Instagram. Alcanzó los 28 mil "me gusta" y recibió una catarata de comentarios.

No faltó el de su querida amiga Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que por estos días se encuentra realizando una campaña con una marca en Machu Picchu, Perú. Pero hubo otro inesperado mensaje que acaparó todas las miradas: el de David Beckham.

El exfutbolista inglés y actual copropietario del Inter Miami, equipo en el que milita Luis Suárez, comentó: "The best family" (la mejor familia). Además, arrobó a Sofía y le dedicó un corazón rojo.

Al mencionar al delantero uruguayo, en cambio, eligió dos corazones, uno celeste y otro blanco, los colores de la bandera argentina y no de la uruguaya. Pero, hasta ahora, nadie se lo hizo notar.

El comentario de Beckham superó los 250 "me gusta", incluido el de la propia Sofía Balbi.