Pamela Anderson a sus 59 años: “Siempre he entrenado mi cuerpo, tengo hipermovilidad articular y necesito mantener mi fuerza”

A sus 59 años, Pamela Anderson compartió sus hábitos de ejercicio y alimentación para poder mantenerse en forma, a pesar de la hipermovilidad articular que padece.

Su rutina prioriza el bienestar por sobre la exigencia: camina cada mañana para luego trabajar en su jardín y practicar pilates, todo mientras mantiene una alimentación vegetariana, clave en su día a día.

A pesar de reconocer que sus prioridades se fueron modificando con el correr de los años y de encontrarse lejos de obsesionarse con los estereotipos estéticos que formaron parte de su vida profesional, su rutina busca un mantenimiento de su fuerza, conservando la movilidad y permitiendo un bienestar físico general durante el día a día.

Durante una entrevista con la revista People, la reconocida actriz de Baywatch explicó que actualmente prioriza moverse y estar activa: “Siempre he entrenado mi cuerpo, tengo hipermovilidad articular y necesito mantener mi fuerza”.

Pamela Anderson durante el rodaje de Baywatch. Foto: Archivo El País.

Cómo es el día a día en la vida de Pamela Anderson a sus 59 años

Cada mañana, Anderson comienza leyendo, escribiendo o simplemente dedicando tiempo a sí misma antes de cualquier obligación cotidiana que pueda tener en su hogar. Luego, intenta caminar al aire libre, “haga el tiempo que haga”, explicó.

Esta actividad no solo busca movilizar gran parte del cuerpo a primera hora de la mañana, sino que además se adapta a su hipermovilidad articular, por lo que permite activar diferentes grupos musculares sin enfrentar grandes esfuerzos.

Luego, intenta dedicar parte de su día a una de sus pasiones que vincula de alguna manera con el ejercicio diario. Su atracción por la jardinería hace que transporte tierra, además de agacharse y estirarse de manera constante por todo el terreno.

Una mujer riega sus plantas en un lugar con decenas de macetas. Foto: Canva.

Explica que, desde su visión, el ejercicio no debe realizarse tan solo en un gimnasio. Sin embargo, aclara que también en ocasiones encuentra en la danza otra manera de mantenerse activa, algo que desarrolló durante una etapa de su vida tras estudiar ballet en la ciudad de París.

En la actualidad, este mantenimiento muscular, de postura y equilibrio se ve desarrollado en la práctica de pilates de manera habitual. Este enfoque busca obtener un cuerpo fuerte y funcional y se complementa con masajes de manera regular.

El impacto de la alimentación vegetariana en su bienestar físico y vitalidad

A todos los factores anteriormente mencionados, Ok Diario añade un apartado especial a su vinculación con la comida. “Creo que ser vegetariana me ha mantenido joven”, explicó la actriz.

Argumenta que la decisión de seguir una dieta vegetariana ha tenido un impacto sumamente positivo en su bienestar físico y es una de las grandes claves de su rutina habitual. Además, añadió que disfruta de buena salud y que procura trabajar sobre ella para poder conservarla.