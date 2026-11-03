Sentadilla profunda y bisagra de cadera, la guía de movimiento funcional para desbloquear el cuerpo

Pasar más de seis u ocho horas sentados frente a una computadora altera de forma progresiva la biomecánica natural del cuerpo. Las caderas se acortan, la columna dorsal pierde flexibilidad y la musculatura encargada de sostener la postura se debilita. Ante esta realidad, la respuesta no siempre pasa por internarse horas en un gimnasio de alto rendimiento. Cada vez más especialistas promueven el movimiento funcional: una práctica centrada en reentrenar los patrones biomecánicos básicos para responder con solvencia y sin dolor a las exigencias de la vida cotidiana.

«El movimiento funcional busca que el cuerpo vuelva a trabajar como una unidad integrada. No se trata de aislar un músculo por motivos estéticos, sino de enseñarle al organismo a agacharse, levantarse o empujar de manera eficiente y segura», señala el Dr. Martín Silva, médico deportólogo. Según el profesional, la clave del éxito radica en la constancia y en la correcta ejecución técnica de cada ejercicio.

Para transformar la jornada sedentaria y sumar vitalidad sin requerir equipamiento complejo, los expertos estructuran una guía fundamental basada en dos patrones indispensables:

1. Sentadilla profunda asistida: movilidad de cadera y tobillos

Este ejercicio resulta indispensable para revertir la rigidez acumulada en la zona lumbar y la pelvis tras largos períodos en posición sedentaria.



Ejecución técnica: De pie frente a un punto de apoyo firme (el marco de una puerta o una mesa estable), sujetarse con ambas manos a la altura del pecho. Separar los pies al ancho de hombros con las puntas sutilmente apuntadas hacia afuera. Iniciar el descenso llevando la cadera hacia atrás y abajo, manteniendo los talones completamente apoyados en el suelo y el torso erguido.

De pie frente a un punto de apoyo firme (el marco de una puerta o una mesa estable), sujetarse con ambas manos a la altura del pecho. Separar los pies al ancho de hombros con las puntas sutilmente apuntadas hacia afuera. Iniciar el descenso llevando la cadera hacia atrás y abajo, manteniendo los talones completamente apoyados en el suelo y el torso erguido. Tiempo de permanencia: Sostener la posición abajo durante 3 a 5 respiraciones profundas, buscando relajar la musculatura pélvica .

Sostener la posición abajo durante 3 a 5 respiraciones profundas, buscando . Frecuencia recomendada: Realizar de 3 a 4 repeticiones al comenzar la mañana o a mitad de la jornada laboral.

2. Bisagra de cadera: activación posterior y protección lumbar

Es el movimiento patrón para aprender a disociar el trabajo de la cadera del de la columna. Resulta clave para levantar objetos del suelo en el día a día sin cargar la zona baja de la espalda.



Ejecución técnica: Pararse erguido con las manos apoyadas sobre las caderas y las rodillas apenas destrabadas (sin flexionar del todo). Llevar la cadera marcadamente hacia atrás, como si se buscara tocar una pared imaginaria con los glúteos, permitiendo que el torso descienda de forma natural manteniendo la columna alineada.

Pararse erguido con las manos apoyadas sobre las caderas y las rodillas apenas destrabadas (sin flexionar del todo). Llevar la cadera marcadamente hacia atrás, como si se buscara tocar una pared imaginaria con los glúteos, permitiendo que el torso descienda de forma natural manteniendo la columna alineada. Sensación de trabajo: Debe percibirse una ligera tensión en la parte posterior de los muslos ( isquiotibiales ). La subida se completa contrayendo los glúteos hasta volver a la posición inicial.

Debe percibirse una ligera tensión en la parte posterior de los muslos ( ). La subida se completa contrayendo los glúteos hasta volver a la posición inicial. Frecuencia recomendada: Completar 2 a 3 series de 10 a 12 repeticiones controladas.

«Cuando incorporamos estas pausas activas a lo largo del día, no solo prevenimos el deterioro articular, sino que estimulamos el riego sanguíneo y la oxigenación cerebral. Es la forma más efectiva de combatir la fatiga mental de la tarde sin recurrir a otro café», destaca la Lic. Claudia Méndez, kinesióloga especialista en ergonomía.

Pautas para una práctica segura

Para maximizar los beneficios de esta guía y evitar molestias articulares, los profesionales recomiendan:

