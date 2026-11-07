Test del equilibrio: por qué una mujer de 50 a 60 años debería sostenerse en una pierna sin apoyo

Sostenerse sobre una sola pierna durante unos segundos, sin apoyarse en nada, se convirtió en una prueba sencilla para estimar el estado físico general.

Así lo planteó el entrenador personal Javier Abreu, que sostuvo que "una mujer de entre 50 y 60 años debería poder mantenerse sobre una pierna durante varios segundos sin apoyo". Si no lo logra, según el especialista, es una señal de que debe empezar a trabajar su físico.

El propio Abreu, en una entrevista con la revista Telva, fijó además una referencia más exigente: las mujeres activas de esa franja etaria deberían ser capaces de sostener la posición entre 20 y 30 segundos o incluso más. Por eso recomendó realizar este test de manera periódica, ya que permite valorar la evolución y detectar posibles mejoras a largo plazo.

Por qué el equilibrio es un indicador de salud y forma física

El equilibrio suele quedar en segundo plano cuando se habla de los beneficios de la actividad física, pero es una de las capacidades que más incide en la vida cotidiana. Mantener el cuerpo estable resulta clave para resolver tareas diarias y es uno de los efectos directos del entrenamiento regular, un dato que, según los especialistas, buena parte de la población desconoce.

Mujer realizando ejercicios de equilibrio al aire libre. Foto: Canva.

Los hábitos saludables funcionan como un conjunto. El descanso nocturno adecuado y una alimentación sana son piezas centrales del bienestar a cualquier edad, pero la forma física y el ejercicio que se realiza a diario cumplen un rol equivalente. La combinación de esos factores es la que permite sostener un buen estado general con el paso de los años.

Cuánto ejercicio recomiendan las guías médicas por semana

Las recomendaciones sanitarias internacionales son claras en un punto: la actividad física debe estar presente en personas de todas las edades. Para quienes transitan la mediana edad con buenos indicadores de salud, el piso ideal es caminar unos 6.000 pasos por día. De todos modos, las guías señalan que resulta más conveniente apostar a actividades aeróbicas de mayor intensidad, como el running, la bicicleta o la natación.

Mujer realiza una caminata al aire libre mientras utiliza bastones de marcha. Foto: Canva.

A eso se suma el trabajo de fuerza, ubicado como obligatorio por muchos especialistas al menos dos veces por semana, con jornadas de descanso intercaladas entre sesión y sesión.

El mensaje para quienes hoy llevan una vida sedentaria es que nunca es tarde para revertirlo. El entrenador personal Lucas Sabadini, en diálogo con Mundo Deportivo, alentó a dar el primer paso: "Los beneficios del ejercicio se notan a cualquier edad", afirmó. Antes de iniciar un cambio de estilo de vida, los especialistas insisten en consultar con un profesional. Es la forma de recibir una rutina y una dieta adaptadas a cada caso, con objetivos realistas y sostenibles en el tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.