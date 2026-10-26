Movilidad en casa: la sencilla rutina con un palo de escoba para ganar equilibrio y cuidar los músculos

Mantenerse activo es importante en todas las etapas de la vida, pero adquiere especial relevancia a medida que pasan los años. Con el envejecimiento, la masa muscular y la densidad ósea pueden disminuir, lo que vuelve fundamental incorporar hábitos que ayuden a preservar la fuerza, el equilibrio y la autonomía. En ese contexto, los ejercicios con elementos cotidianos, como un palo de escoba, pueden ser una alternativa accesible para quienes desean moverse en casa.

Sin embargo, conviene tener presente que el palo funciona principalmente como una herramienta de apoyo: por sí solo no aporta una resistencia significativa para desarrollar fuerza. Para fortalecer los músculos, es importante que la rutina incluya ejercicios adecuados al nivel de cada persona y que la dificultad aumente de manera progresiva.

La pérdida de masa muscular asociada a la edad puede afectar la capacidad para realizar actividades cotidianas, desde levantarse de una silla hasta cargar objetos o subir escaleras. En las mujeres, los cambios hormonales que acompañan a la menopausia también pueden influir en la salud ósea. El entrenamiento de fuerza, combinado con ejercicios de equilibrio y movilidad, contribuye a mantener la función muscular y la independencia.

Antes de comenzar, conviene utilizar un palo liviano, despejar el espacio y realizar los movimientos lentamente, sin rebotes ni giros bruscos. Si existe algún problema de equilibrio, es preferible ejercitarse cerca de una pared o una silla firme, con apoyo cuando sea necesario.

Mujer realizando ejercicios de movilidad en una sala de estar. Foto: Chat GPT.

Giros de tronco de pie. Colocá el palo sobre los hombros y sujetalo con ambas manos. Con los pies separados al ancho de las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas, girá el torso suavemente hacia un lado y luego hacia el otro, evitando forzar la zona lumbar. El movimiento permite trabajar la movilidad del tronco y activar los músculos oblicuos del abdomen. Lo importante es mantener el control y girar solo hasta donde resulte cómodo. Inclinaciones laterales. De pie, sostené el palo con ambas manos por encima de la cabeza o apoyado suavemente sobre los hombros. Inclinate unos centímetros hacia un lado y regresá al centro antes de repetir hacia el otro. Este ejercicio moviliza los costados del tronco. Evitá inclinarte hacia adelante o hacia atrás y no busques alcanzar una amplitud que genere molestias. Zancada con rotación. Con el palo sostenido frente al pecho, adelantá un pie y flexioná ligeramente ambas rodillas, según tus posibilidades. Desde esa posición, girá suavemente el tronco hacia el lado de la pierna adelantada y volvé al centro antes de regresar a la posición inicial. Además de movilizar el tronco, la combinación permite practicar coordinación y equilibrio. Si las zancadas resultan difíciles, se puede comenzar con un paso corto y sin flexionar demasiado las rodillas. Inclinación del tronco hacia adelante. Sostené el palo delante del cuerpo, a la altura de los hombros. Llevá la cadera hacia atrás e incliná el torso ligeramente hacia adelante, manteniendo la espalda en una posición neutra. Después, regresá lentamente a la postura inicial. El movimiento involucra la musculatura de la espalda, la cadera y la zona media. No se trata de encorvarse ni de bajar lo máximo posible, sino de conservar el control durante todo el recorrido. Elevación de rodilla con giro suave. Sostené el palo frente al pecho y elevá una rodilla hasta una altura cómoda. Si el equilibrio lo permite, acompañá el movimiento con una pequeña rotación del torso hacia ese lado. Bajá el pie y repetí con la otra pierna. Esta variante permite trabajar la coordinación y el equilibrio. Si mantenerte sobre una sola pierna resulta complicado, podés apoyar una mano en una superficie estable y realizar únicamente la elevación de rodilla. Remo de pie. Sujetá el palo con ambas manos frente al cuerpo. Llevá los codos hacia atrás, acercando el palo al pecho, y después extendé los brazos lentamente hasta volver al inicio. El movimiento ayuda a practicar la retracción de los omóplatos y activa músculos de la espalda y los hombros. Como el palo ofrece poca resistencia, puede servir para aprender el gesto, aunque no sustituye un ejercicio de remo con carga cuando el objetivo es aumentar la fuerza. Inclinación hacia los lados con el palo. Separá los pies un poco más que el ancho de las caderas y sostené el palo frente al cuerpo. Inclinate suavemente hacia un lado, llevando las manos en esa dirección sin forzar la espalda, y regresá al centro antes de cambiar de lado. El ejercicio favorece la movilidad del tronco y permite trabajar la coordinación. No es necesario intentar tocar los pies: la amplitud debe adaptarse a la flexibilidad y la comodidad de cada persona.

Para quienes no tienen experiencia, lo más importante es comenzar con pocos movimientos y priorizar la técnica por encima de la cantidad de repeticiones. Una primera sesión puede incluir entre cinco y ocho repeticiones de cada ejercicio, con pausas cuando sean necesarias. La duración y la frecuencia se pueden aumentar gradualmente si la rutina se tolera bien.

También conviene combinar estos movimientos con otras actividades que contribuyan a la salud general, como caminar, realizar ejercicios de fuerza adaptados y practicar el equilibrio. Para fortalecer los músculos de manera efectiva, la rutina debe ofrecer un estímulo suficiente y progresivo, ajustado a las capacidades individuales.

Las personas con osteoporosis, antecedentes de caídas, dolor persistente o problemas articulares deberían consultar con un profesional de la salud antes de incorporar movimientos de torsión o inclinaciones amplias. Si aparece dolor, mareo o falta de aire inusual, es importante detener el ejercicio. La clave no está en realizar movimientos extremos ni en buscar una cintura más definida, sino en sostener una actividad física segura y regular que ayude a conservar la fuerza, la coordinación y la autonomía con el paso de los años.

Con base en El Tiempo/GDA