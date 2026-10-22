Cinco minutos de movimiento diario pueden marcar la diferencia entre la salud y el sedentarismo

Moverse un poco más cada día puede transformar la salud integral a largo plazo. Aunque para muchas personas encarar una rutina deportiva a primera hora de la mañana resulte un esfuerzo desgastante, la ciencia confirma que la actividad física resguarda el cuerpo, preserva la memoria, cuida la capacidad intelectual y potencia el bienestar general sin necesidad de someterse a entrenamientos severos o extenuantes.

Un exhaustivo trabajo de investigación sobre un grupo de 150.000 adultos en el Reino Unido, Estados Unidos y Escandinavia reveló que apenas cinco minutos diarios de esfuerzo moderado —como andar a paso firme, andar en bicicleta o subir escaleras— bastan para prevenir cerca del 10% de las muertes prematuras en el conjunto de la población. Si bien esto no significa que ese breve lapso garantice una salud perfecta, sí evidencia una mejora sustancial respecto al sedentarismo absoluto. Para quienes ya disfrutan de un buen estado físico el impacto individual es menor, pero el hallazgo ratifica el inmenso valor de las prácticas físicas elementales.

Especialistas en kinesiología de la Universidad de Rhode Island destacan que la práctica física es una herramienta clave para prevenir el estrés y el agotamiento. Asimismo, sostienen que parámetros como el desempeño físico, la masa muscular, la calidad de los músculos y la densidad ósea constituyen indicadores de gran precisión para predecir la longevidad y asegurar una vejez autonóma y saludable.

Microdosis de esfuerzo para romper la inactividad

Desde la Escuela Noruega de Deporte, los responsables del estudio admitieron su sorpresa ante el impacto de un cambio tan acotado en la disminución del riesgo de fallecimiento anticipado. No obstante, remarcan que la meta trazada por la Organización Mundial de la Salud sigue siendo de 150 minutos semanales de actividad moderada. Para quien no logra hacerse un hueco para ir al gimnasio o integrarse a un club, la alternativa radica en incorporar dinamismo a las tareas de la jornada diaria.

Persona camina para hacer ejercicio físico. Foto: Freepik.

La investigación evidenció además que acortar el tiempo que se pasa sentado rinde frutos notorios: restar 30 minutos de inactividad al día reduce un 7% la mortalidad temprana a nivel poblacional. Esto adquiere trascendencia considerando que el sedentarismo figura entre los principales desencadenantes de patologías crónicas. Los expertos aconsejan avanzar en forma progresiva y constante, adaptando el movimiento a los gustos y posibilidades de cada persona.

A estos hallazgos se suman evidencias de que las ráfagas breves de esfuerzo repartidas en la jornada resguardan la salud cardiovascular. Asimismo, en adultos mayores, la combinación de ejercicios aeróbicos con tareas de fuerza muscular contribuye a ganar resistencia y prolongar la expectativa de vida. La adhesión a estas prácticas breves supera el 82%, en gran medida porque resultan sencillas de acoplar a la vida habitual sin alterar drásticamente la agenda.

El valor de los hábitos y el motor metabólico

Cualquier acción cotidiana que acelere el pulso suma: pasar la aspiradora con brío, bailar una canción en la cocina o subir escalones con agilidad. Investigadores de la Universidad de Ulster explicaron que estas pequeñas dosis elevan la frecuencia con la que estimulamos el metabolismo, ya que al terminar la actividad el organismo continúa consumiendo energía a un ritmo superior mientras completa su recuperación.

Mujer hace ejercicio en el gimnasio. Foto: Freepik.

Por su parte, especialistas en medicina conductual de la Universidad de Loughborough afirman que tomar conciencia de estos beneficios ayuda a vencer la pereza y las barreras iniciales. Pequeños estímulos, como optar por la escalera en lugar del ascensor o dejar el auto estacionado a cinco minutos de la meta, ayudan a fijar conductas casi de forma inconsciente hasta convertirlas en un hábito consolidado.

Incluso en materia de caminatas, la exigencia puede ser menor a la creencia popular. Los relevamientos indican que dar entre 2.500 y 2.700 pasos diarios reduce un 11% el riesgo cardiovascular en comparación con quienes apenas llegan a los 2.000. Desde cargar las bolsas de las compras a pie hasta hacer unas sentadillas mientras se cocina, la oferta de posibilidades es variada. Son pequeñas porciones de movimiento accesibles para cualquiera, que no generan culpa y cuya acumulación cotidiana paga dividendos de por vida.