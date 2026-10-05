Qué ejercicios queman más calorías y de qué depende el gasto energético

¿Cuántas calorías se queman al hacer ejercicio? Es una pregunta frecuente entre quienes buscan aumentar su gasto energético. Aunque algunas actividades suelen requerir más esfuerzo que otras, el resultado depende de las características de cada persona y de cómo realiza la actividad.

Entre los ejercicios que pueden implicar un mayor gasto energético se encuentran saltar la cuerda, correr, nadar y subir escaleras. Sin embargo, la velocidad con la que se realiza cada actividad también modifica el consumo de energía.

El peso corporal, la velocidad, la inclinación, el nivel de entrenamiento y la duración del ejercicio son otros factores que influyen. Por eso, una misma actividad realizada durante el mismo tiempo puede representar un gasto diferente según la persona.

Qué significa el MET

Una de las referencias utilizadas para medir la intensidad de las actividades físicas es el Compendium of Physical Activities, que utiliza la unidad denominada MET.

El MET permite expresar el gasto energético en relación con el gasto en reposo. Según el estudio publicado en la Revista de Ciencia del Deporte y la Salud, titulado Compendio de actividades físicas para adultos de 2024, se actualizaron los valores de intensidad de 1.114 actividades.

. Foto: Freepik.

De acuerdo con esta clasificación, las actividades moderadas se ubican entre 3 y 5,9 MET, mientras que las vigorosas corresponden a 6 MET o más.

Cuanto mayor es la cantidad de músculos involucrados y la necesidad de oxígeno del organismo, mayor puede ser el gasto energético.

Esto explica, por ejemplo, que caminar consuma menos calorías por minuto que correr o realizar otra actividad de mayor intensidad. Sin embargo, caminar de manera habitual también puede aportar beneficios.

El peso corporal también influye

Harvard Health publicó una tabla que muestra cuánta energía puede gastar una persona durante 30 minutos de diferentes actividades, considerando distintos pesos corporales.

La comparación incluye actividades como caminar, nadar, andar en bicicleta, remar y correr. Los resultados varían según la masa corporal y el ejercicio realizado.

Andar en bicicleta es una inversión en salud. Foto: Pixabay.

La publicación señala que una persona con mayor peso corporal tiende a utilizar más energía al realizar una misma rutina durante el mismo período. Aun así, el gasto calórico también depende de la actividad, ya que no todas requieren el mismo nivel de esfuerzo.

Otras actividades que implican gasto energético

Además de caminar, pedalear, correr o nadar, entre las actividades mencionadas se encuentran:

- Entrenamiento de fuerza.

- Saltar la cuerda y ejercicios pliométricos.

- Baile.

- Aeróbicos de bajo impacto.

- Burpees.

-Patinaje.

En todos los casos, el gasto energético puede variar según la intensidad, la duración y las características de quien realiza el ejercicio. Por eso, no existe una cantidad de calorías que una determinada actividad vaya a quemar de la misma manera en todas las personas.

En base a El Tiempo/GDA