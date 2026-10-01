Claves para ajustar el ritmo al correr: las señales de la respiración que no hay que ignorar

El comportamiento de la respiración durante la actividad física funciona como un indicador preciso del estado del organismo. En el marco de campañas orientadas a la práctica deportiva responsable —que priorizan la salud física por encima de las marcas personales o las distancias recorridas—, diversos especialistas en pautas respiratorias coinciden en que aprender a identificar los propios límites es un pilar fundamental en la preparación del runner.

Según explicaron los directores y fundadores de un reconocido circuito de carreras masivas, la premisa fundamental es que el aire sea un aliado estratégico. “No se trata simplemente de correr más rápido, sino de aprender a escuchar nuestro cuerpo y entender cómo estamos respirando mientras hacemos ejercicio”, señalaron respecto a la importancia de interpretar la respuesta fisiológica a lo largo del trayecto.

Asimismo, Esteban Jaramillo, especialista en respiración vinculado a estas iniciativas, plantea que observar la manera en que se inhala y exhala permite regular la exigencia. La propuesta busca que el entrenamiento no se reduzca únicamente a alcanzar un tiempo objetivo, sino a comprender cómo responde la estructura corporal frente a la intensidad.

Pautas para autorregular la marcha e hidratarse bien

Para evitar llevar el cuerpo al límite de forma constante, se sugiere contemplar una serie de criterios prácticos tanto en el entrenamiento diario como en la competencia:



Control nasal y ritmo sereno: Mientras el nivel de exigencia lo permita —en tramos de intensidad baja o moderada—, conviene mantener una respiración por la nariz que resulte silenciosa y pausada.

Mientras el nivel de exigencia lo permita —en tramos de intensidad baja o moderada—, conviene mantener una respiración por la nariz que resulte silenciosa y pausada. Identificar la falta de aire: Si al incrementar la velocidad se requiere jadear de forma acelerada, ruidosa o forzada, abriendo en exceso la boca o sintiendo que se pierde la fluidez del aire, se está ante una señal clara para aflojar el ritmo. Advertir este cansancio prematuro evita alcanzar un punto de agotamiento severo.

Foto: Unsplash.

Criterio sobre la exigencia: En la jerga runner suele hablarse de regular el esfuerzo para no exigirse de más; esto no implica evitar la sudoración —mecanismo natural del cuerpo—, sino administrar las energías para sostener una marcha controlada en el tiempo.

En la jerga runner suele hablarse de regular el esfuerzo para no exigirse de más; esto no implica evitar la sudoración —mecanismo natural del cuerpo—, sino administrar las energías para sostener una marcha controlada en el tiempo. Preparación e hidratación adecuada: Llegar a la largada bien hidratado y sin excesos en la comida es clave. Se recomienda consumir alimentos probados durante la etapa de entrenamiento para evitar sorpresas digestivas. La hidratación debe ajustarse a la distancia, la temperatura y la tasa de sudoración individual, siendo necesaria la reposición de electrolitos en trayectos prolongados.

Llegar a la largada bien hidratado y sin excesos en la comida es clave. Se recomienda consumir alimentos probados durante la etapa de entrenamiento para evitar sorpresas digestivas. La debe ajustarse a la distancia, la temperatura y la tasa de sudoración individual, siendo necesaria la reposición de en trayectos prolongados. Progresión y chequeos previos: La distancia larga no debe ser el escenario para improvisar hasta dónde se puede rendir. La progresión en las cargas debe ser gradual. Por otra parte, para personas con antecedentes cardiovasculares o respiratorios, que presenten síntomas al ejercitarse o que vengan de un período prolongado de inactividad, resulta indispensable realizarse un chequeo médico preventivo.

Hombre corre al aire libre. Foto: Freepik.

A medida que el ejercicio se vuelve más demandante, el organismo requiere elevar la entrada de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono. Monitorear la respiración de manera consciente permite detectar cuándo el esfuerzo va en aumento para así adaptar el paso o detenerse a tiempo, promoviendo una cultura deportiva centrada en la responsabilidad y el autocuidado.

En base a El Tiempo/GDA