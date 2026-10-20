Caminar 150 minutos a la semana es el remedio natural contra la depresión que respalda la ciencia

El ejercicio físico dejó de ser una mera recomendación estética o metabólica para consolidarse como una herramienta central en el cuidado del bienestar emocional. De acuerdo con lo planteado por el médico cardiólogo Daniel López Rosetti, la actividad aeróbica regular constituye una pauta fundamental en el abordaje de trastornos como el estrés, la tristeza profunda y los cuadros depresivos.

Para lograr un impacto real en la salud mental, el especialista recordó las directrices internacionales marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fijan un piso de 150 minutos a la semana de trabajo aeróbico moderado. Un esquema accesible para cumplir esta meta consiste en realizar caminatas a paso firme durante media hora, distribuidas en cinco jornadas semanales.

Los efectos positivos de este hábito en el estado de ánimo no responden al azar, sino a un proceso paulatino en el que inciden tanto la constancia como el tiempo invertido en la rutina. Si bien quienes sufren bajones emocionales vinculados al día a día pueden percibir alivio en un plazo breve, el abordaje de cuadros sintomáticos más complejos exige otra paciencia.

Los plazos de la mente: cuándo se perciben los cambios

En pacientes diagnosticados con depresión, el organismo requiere de un período de adaptación fisiológica para reflejar los avances. López Rosetti detalló que la evidencia científica sitúa el inicio de los beneficios tangibles entre las cuatro y las ocho semanas de haber iniciado el plan de entrenamiento.

Mantener la disciplina durante este primer mes y medio resulta determinante para evaluar sus frutos.

La caminata "japonesa" no es una común. Foto: Getty Images

Opciones de entrenamiento para fortalecer el ánimo

La caminata ágil no es la única alternativa sobre la mesa para estimular el bienestar psicológico. El médico enfatizó que el abanico de disciplinas efectivas incluye también el trote suave y el trabajo de fortalecimiento muscular o musculación.

En ese sentido, las investigaciones médicas vigentes demuestran que las rutinas de resistencia con pesas ofrecen un rendimiento terapéutico equivalente al de los ejercicios cardiovasculares al momento de atenuar la sintomatología depresiva. La combinación de ambas modalidades se perfila así como la estrategia más completa para vigorizar tanto el cuerpo como la mente.

Hombre y mujer caminando en el campo. Foto: Freepik.

Así, romper con la rutina sedentaria mediante la suma diaria de pasos se transforma en un camino sostenido hacia la recuperación y el equilibrio emocional. La clave reside en asumir el movimiento no como una obligación esporádica, sino como una prescripción continuada en el tiempo.

En base a El Tiempo/GDA