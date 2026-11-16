Victoria Rodríguez se mudó e inauguró parrillero con sus compañeros de "Esta boca": asado y una visita sorpresa

Victoria Rodríguez atraviesa una etapa de cambios en su vida personal. Luego de mudarse a una nueva casa, la conductora de Esta boca es mía (Canal 12) decidió inaugurar el parrillero de su flamante vivienda con una reunión muy especial: un asado junto a varios de sus compañeros del programa.

La comunicadora abrió las puertas de su hogar para recibir a los panelistas Pablo Casas, José "Pepe" Sena y Gabriel Podestá, entre otros integrantes del equipo. La velada transcurrió entre charlas, risas, buena comida y hasta una guitarreada que puso música a la celebración.

El encargado de inaugurar oficialmente el parrillero fue Pablo Casas, quien asumió la responsabilidad de encender el fuego, tal como quedó registrado en uno de los videos que Rodríguez compartió posteriormente en sus redes sociales.

Con tono ceremonioso y ante la mirada de sus compañeros, Casas anunció el acontecimiento como si se tratara de una inauguración oficial. "En este acto solemne, en el día de hoy vamos a proceder a la inauguración del parrillero", proclamó, desatando las risas de los presentes.

El video también registró parte de la guitarreada que animó la reunión, con canciones y ocurrencias de los participantes.

Pero las tareas no terminaron con el asado. Una vez finalizada la cena, algunos de los invitados también se ocuparon de dejar la cocina en condiciones. El abogado penalista Casas y Gabriel Podestá fueron parte del equipo que se encargó de lavar los platos, una escena que la conductora compartió con humor en Facebook.

"¡Qué trío este! Pablo Casas, Pepe Sena, Gabriel Podestá. Ellos te dejan todo limpito igual", escribió Rodríguez junto a una fotografía de sus compañeros colaborando con la limpieza.

La reunión también tuvo un momento particularmente emotivo. Verónica Amorelli, histórica panelista de Esta boca es mía que se desvinculó del ciclo el año pasado, apareció como invitada sorpresa y se reencontró con sus antiguos compañeros.

La presencia de Amorelli fue celebrada especialmente por la anfitriona, quien le dedicó un mensaje afectuoso en sus redes sociales.

"La sorpresa que trajo la noche… cómo se te extraña, Verónica Amorelli", expresó Rodríguez al compartir una imagen del reencuentro.

El festejo por los 18 años de "Esta boca es mía", de Canal 12. Foto: Captura de Instagram @victoriarodriguezarralde.

Finalmente, la conductora dio por cumplido el objetivo principal del encuentro con una frase breve y contundente: "Quedó inaugurado el parrillero. Listo".

Esta boca es mía es uno de los programas de mayor permanencia en la televisión uruguaya. El ciclo comenzó en 2008 en las tardes de Canal 12 y, a lo largo de sus 18 años de trayectoria, ha contado con un panel integrado por periodistas, abogados, analistas y personalidades de distintos ámbitos.

Aunque las discusiones suelen ser intensas y las diferencias de opinión forman parte de la identidad del programa, sus integrantes también han cultivado vínculos de amistad y compañerismo fuera del estudio.

Los asados y encuentros del equipo son una tradición, especialmente cuando se acerca el cierre del año. Esta vez, la mudanza de Victoria Rodríguez proporcionó la excusa perfecta para una nueva celebración.}