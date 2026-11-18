El Wanda Gate sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la China Suárez arremetiera contra Wanda Nara, quien la acusó de editar a su favor el video de la pelea que protagonizaron frente a la casa de Mauro Icardi. “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le c*** la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada”, disparó la actriz. La conductora de MasterChef Celebrity no tardó en responder y, esta vez, involucró a Benjamín Vicuña en su descargo. En medio de la repercusión del enfrentamiento, el actor chileno rompió el silencio y se pronunció sobre el conflicto.

“No tengo nada que decir, amigo. ¿Qué querés saber?”, se atajó rápidamente Benjamín Vicuña cuando vio la cámara de Sálvese quien pueda. Tras desmentir las versiones de crisis con su pareja Anita Espasandin, asegurar que estaban “bien” y que su agenda actualmente demanda viajes a España por motivos laborales, el actor fue consultado por la pelea entre su expareja y madre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, y Wanda Nara.

“No tengo nada que ver con eso. Son historias de adultos. A mí solo me involucra con lo que tiene que ver con los niños, pero creo que no nos corresponde a nadie seguir involucrando a menores, así que dejemos esto hasta acá”, sostuvo Vicuña. Cabe remarcar que Wanda Nara lo mencionó en su descargo contra Suárez. “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge e irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, lanzó Nara.

Por último, el cronista Rodrigo Bar le preguntó al actor si sentía preocupación como padre, puesto que además los niños viven con Eugenia, quien está instalada en la casa de Icardi. Si bien Vicuña esquivó la pregunta y continuó la marcha en su auto, según advirtieron en el programa, al final dijo: “Por supuesto”.

BENJAMÍN VICUÑA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LOS RUMORES DE CRISIS CON ANITA ESPASANDÍN En medio de las versiones que apuntan a un desgaste en la pareja y las repercusiones de su conflicto con la China Suárez, el actor salió a aclarar cómo están las cosas. https://t.co/0PxYEFRFH0 — Vía País (@ViaBsAscomar) November 18, 2026

El protagonista de La voz ausente no fue el único que habló del escándalo entre las mujeres. Maxi López, exmarido de Nara y padre de sus tres hijos mayores, fue consultado por la pelea y, en diálogo con LAM, dijo: “Me mantengo afuera porque, obviamente, eso no es mío”. A partir de esto, la cronista indagó sobre el hecho de que, una vez más, Mauro Icardi esté involucrado en una presunta situación de violencia con menores y él explicó cómo se manejó cuando le tocó enfrentarlo.

Explicó que en su momento habló con Nara y le dijo lo que le parecía mejor, pero “después van sucediendo cosas que escapan de lo que puede llegar a ser mi palabra o mi control, entonces prefiero mantenerme afuera de toda la situación porque uno se expresa y charla, pero después pasan otras cosas y ya mucho no puedo opinar”. Sobre si ahora se cruzaron límites, insistió en que las dos partes tienen que pensar en los menores y que después de “un largo tiempo” él y la conductora lo hicieron. No obstante, destacó que hoy la situación es otra: “Lo que le está pasando a ella con la otra parte, hoy por hoy, mucho no puedo opinar porque tienen que resolverlo ellos”.

La Nación/GDA.