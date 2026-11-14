Wanda Nara fue lapidaria en la pelea con la China Suárez: la acusó de estafar a Vicuña y apuntó contra Icardi

La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez sumó este sábado un nuevo y explosivo capítulo. Después de que la actriz cuestionara públicamente la trayectoria de la conductora de MasterChef Celebrity: Argentina y la acusara de vivir del dinero de sus exparejas, Wanda respondió con una historia de Instagram en la que no se guardó nada.

La acusó de haber estafado a Benjamín Vicuña, se burló de sus logros profesionales y lanzó durísimas declaraciones sobre su relación con Mauro Icardi y sus hijos. "La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero", disparó Nara en una publicación con fondo negro y letras blancas.

Pero el mensaje no terminó allí. En respuesta a las declaraciones de la China, que había reivindicado su carrera como actriz desde la infancia y recordado sus temporadas teatrales, Wanda lanzó una frase especialmente provocadora. "Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar p*** como yo, así te va mejor", escribió.

La última parte de la publicación fue todavía más delicada. Nara defendió su trayectoria y aseguró que sus decisiones personales le permitieron proteger a sus hijos, antes de lanzar nuevas acusaciones contra Suárez.

"Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”, sostuvo. Y cerró con otra provocación: “Te recomiendo que empieces a chupar p*** y los alejes del daño".

El descargo llegó después de que María Eugenia Suárez publicara este sábado una serie de historias de Instagram en las que respondió a los insultos que había recibido de Wanda durante un enfrentamiento ocurrido en la denominada "Casa de los Sueños".

El descargo de Wanda Nara contra China Suárez.

"Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’”, escribió la actriz junto a una publicidad que protagonizó cuando era pequeña. A continuación, cuestionó abiertamente los comienzos mediáticos de Nara: "Yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p*** y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos".

En una segunda publicación, Suárez aseguró que se ganaba la vida trabajando desde los seis años y también lanzó acusaciones contra la conductora. "Yo soy millonaria, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada", escribió.

Y agregó: “Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando desde los seis años”.

📲 La China Suárez publicó historias en Instagram contra Wanda Nara:



“Yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas” pic.twitter.com/A44sarS6Lm — Fefe (@fedeebongiorno) November 14, 2026

La pelea en la “Casa de los Sueños” que desató el escándalo

El origen del enfrentamiento se remonta al viernes, cuando Wanda Nara se presentó en la denominada “Casa de los Sueños”, la mansión de Nordelta vinculada a Mauro Icardi y la China Suárez, para buscar a una de sus hijas.

La propiedad tiene una historia particular: Wanda había contado públicamente que soñaba con vivir allí junto al futbolista y sus hijos después de su retiro. Sin embargo, tras la separación, Icardi se instaló en el lugar con Suárez, lo que convirtió a la vivienda en uno de los símbolos más conocidos de su conflicto.

La visita de Wanda terminó con una intervención policial, una denuncia por presuntas lesiones contra Icardi —quien negó haber ejercido violencia— y una fuerte discusión entre la conductora y la actriz.

Este viernes, el programa argentino Puro Show difundió una grabación de ese enfrentamiento. En el video, Nara insulta a Suárez y llega a amenazarla con golpearla, mientras la actriz le responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. Después de la difusión, Wanda cuestionó la edición de las imágenes y sostuvo que habían omitido partes fundamentales de la discusión. "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", escribió.