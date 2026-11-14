Gorzy estalló contra Olé por sacarle dos estrellas al escudo de Uruguay: "El diario de los terraplanistas"

La victoria de Uruguay por 2 a 1 ante Argentina en La Bombonera dejó mucho más que un festejo celeste. Sergio Gorzy protagonizó un encendido cruce con el diario deportivo argentino Olé, al que acusó de quitarle dos estrellas al escudo uruguayo en sus publicaciones sobre el partido. El periodista no se guardó nada: los tildó de "llorones", cuestionó la grandeza de algunos colegas argentinos y hasta bautizó al medio como "el diario de los terraplanistas".

Todo pasó luego del triunfo de la selección dirigida por Diego Forlán, que se impuso este viernes en Buenos Aires gracias a un gol en contra de Leonardo Balerdi y otro de Maximiliano Araújo. Julián Álvarez descontó para el equipo de Lionel Scaloni, que sufrió así su primera derrota en 22 amistosos.

Gorzy, histórico conductor de Cámara celeste, usó su cuenta de X para denunciar que Olé había publicado una versión del escudo uruguayo con apenas dos estrellas, en lugar de las cuatro que luce oficialmente la selección.

“El diario deportivo OLÉ falsifica el escudo uruguayo y le saca 2 estrellas. ¿Por qué no van a llorarle a la FIFA? OLÉ, EL DIARIO DE LOS TERRAPLANISTAS”, escribió en uno de sus mensajes más contundentes.

La controversia tiene un trasfondo histórico. Las cuatro estrellas de Uruguay representan los títulos olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, disputados antes de la creación de la Copa del Mundo, y los mundiales de 1930 y 1950. La FIFA autoriza a Uruguay a lucir las cuatro estrellas en su camiseta, aunque en sus estadísticas oficiales contabiliza dos Copas del Mundo.

En otra publicación, Gorzy acusó a Olé de minimizar la importancia del enfrentamiento entre ambas selecciones y cuestionó una encuesta difundida por el medio. "Mientras el capitán argentino dice que ‘el partido fue importante porque es un clásico’, los llorones del diario deportivo Olé falsifican nuestro escudo quitándonos 2 estrellas y haciendo encuestas editadas sobre que no es un clásico el partido que volvieron a perder de locales", disparó.

Mientras el capitán argentino dice que "el partido fue importante porque es un clásico" los llorones del diario deportivo Olé falsifican nuestro escudo quitándonos 2 estrellas y haciendo encuestas editadas sobre que no es un clásico el partido que volvieron a perder de locales.… pic.twitter.com/s5vUJR4Opk — Sergio Gorzy⭐️⭐️⭐️⭐️ (@camaraceleste) November 14, 2026

Y continuó con una comparación especialmente dura: "Como siempre hay grandeza en futbolistas y técnicos argentinos capaces de maravillar al mundo y pequeñez en algunos periodistas que no digieren derrotas, estrellas y eligen Mauritania, Zambia y Burkina Faso cual bruja de Blancanieves que se mira al espejo".

El cierre de ese mensaje fue otra provocación, esta vez con una referencia al escenario del partido y al resultado: "Otra vez 2 en la Boca... pero nos hicieron 1". La referencia apunta a que Uruguay volvió a ganar en La Bombonera, donde ya había derrotado a Argentina por 2 a 0 en noviembre de 2023, durante las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

Gorzy también se detuvo en la racha de 21 amistosos sin derrotas que llevaba Argentina antes de enfrentarse a Uruguay. El periodista repasó algunos de los rivales de la selección campeona del mundo y puso en duda la relevancia de esa estadística. "Después de 21 amistosos invicto Argentina cae contra Uruguay. Pero... observen la lista de los 21 amistosos desde 2021... Curazao, Mauritania, Burkina Faso, Benín, Jamaica...", escribió. "Viendo la lista se diluye la importancia del largo invicto”, agregó, antes de rematar con una pregunta: “¿Primer rival serio y fue derrota?".