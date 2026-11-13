La indignación de Petinatti tras el ataque a Valeria Ripoll y su dura crítica a las mujeres del Frente Amplio

Orlando Petinatti y el abogado Eduardo Lust dedicaron parte del espacio "Martes Ilustrados", en Malos pensamientos (Azul FM), a analizar la situación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), a partir de la agresión que sufrió Valeria Ripoll junto a su hija. El conductor fue especialmente crítico con el funcionamiento del organismo y dejó una contundente reflexión: "Es la imagen del Uruguay hoy, lamentablemente".

En la sección que comparte con Lust, Petinatti presentó el portarretratos del día mientras mostraba una fotografía de Ripoll con un hematoma en el ojo. "No sé si la gente ha tenido la oportunidad de leer esta noticia porque también coincidió con la visita del papa", arrancó comentando.

Luego dijo que se trataba de Valeria Ripoll, pero podría ser cualquiera de nosotros. "Le tocó a Valeria Ripoll y por eso tiene difusión, pero a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto", expresó. Y añadió: "En un país serio esto no debe pasar".

La dirigente nacionalista y también panelista de Esta boca es mía (Canal 12) denunció que fue atacada por adolescentes que viven en un hogar del INAU ubicado junto a su casa. Según relató, las jóvenes intentaron quitarle el celular mientras filmaba los incidentes y una de ellas la golpeó en el rostro. Su hija también resultó herida.

Petinatti recordó que el presidente Yamandú Orsi se comunicó telefónicamente con Ripoll tras lo ocurrido. "Punto para el presidente de la República", comentó, mientras Lust coincidió: "Estuvo muy bien". El abogado también señaló que la agresión constituye un delito y que, como ocurre en otras circunstancias, debe intervenir la Fiscalía.

Luego, el conductor puso el foco en lo que consideró una ausencia de solidaridad pública de dirigentes mujeres del Frente Amplio con Ripoll. "Ninguna mujer de izquierda se solidarizó con Valeria Ripoll, que son las mujeres que siempre levantan la banderita de la sororiddad y la empatía, y la violencia de género.", afirmó.

Lust quiso saber si estaba seguro de la falta de apoyo público, y Petinatti afirmó estar convencido de que ninguna mujer frenteamplista llamó a Ripoll. "Es una figura pública pero le podría haber pasado a cualquiera", comentó.

Valeria Ripoll con un hematoma en el rostro.

Pero el análisis no quedó limitado a ese episodio. El conductor mencionó el caso de un padre que se encadenó frente al INAU para reclamar que su hija de 15 años, bajo amparo del organismo, fuera internada en una clínica por su consumo problemático de drogas. El hombre también denunció posibles situaciones de explotación sexual que involucrarían a otras adolescentes.

En ese contexto, Petinatti planteó si las autoridades del INAU deberían ser removidas. Lust consideró que, si demostraron incapacidad para dirigir el servicio, corresponde tomar decisiones y cambiar a quienes están al frente.

El abogado también sostuvo que el organismo tiene convenios con instituciones privadas y religiosas que funcionan de manera extraordinaria, mientras que, a su entender, las mayores dificultades aparecen en los servicios gestionados directamente por el Estado.

Finalmente, Petinatti fue un paso más allá y cuestionó la idoneidad de quienes ocupan cargos de responsabilidad. "El primer indicio de corrupción es ocupar un cargo para el cual no se está preparado. Cuando hay corrupción, considero que la persona no tiene ética y no es buena persona", concluyó.