El Puma Rodríguez abandonó "Es mi sueño" en pleno programa y Abel Pintos sorprendió al público con su reacción

José Luis "El Puma" Rodríguez protagonizó un momento inesperado durante una emisión de Es mi sueño, el programa de talentos que conduce Guido Kaczka en Argentina y que también se emite en Uruguay por Canal 4. En medio de la transmisión, el cantante venezolano se levantó de su silla en el jurado y abandonó el estudio sin dar explicaciones, ante la sorpresa de sus compañeros.

La escena ocurrió después de una de las devoluciones del jurado. Abel Pintos, Ángela Leiva y Joaquín Levinton vieron cómo Rodríguez se retiraba sin decir una palabra. Lejos de generar una situación de tensión, su partida dio lugar a una serie de bromas que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la emisión.

Pintos fue el primero en reaccionar. "Se fue, se fue; listo. Este momento iba a llegar, en el que el Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró. Te queremos", comentó entre risas, mientras miraba la silla que había quedado vacía.

Joaquín Levinton, cantante de Turf, siguió el juego y planteó, en tono de broma, la posibilidad de buscar un reemplazante. "La verdad es que todo este tiempo que estuvo, me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla. Tenemos que hacer un casting... o dejarlo así", expresó.

Pero Pintos decidió ir un paso más allá: se levantó de su lugar, ocupó la silla de Rodríguez y comenzó a imitar su voz y sus gestos. La ocurrencia provocó las carcajadas del público y de sus compañeros, que aprovecharon la ausencia del venezolano para prolongar la broma.

Poco después, El Puma regresó al estudio y retomó su lugar en el jurado, sin que se aclarara al aire qué había motivado su salida. Según informó el medio argentino El Doce, todo indica que el cantante habría interpretado que comenzaba una pausa del programa cuando, en realidad, la emisión continuaba.

El regreso postergado de El Puma Rodríguez a Uruguay

Mientras continúa su participación en Es mi sueño, Rodríguez, de 83 años, tiene pendiente su regreso a los escenarios uruguayos. El cantante venezolano había anunciado para el pasado 26 de octubre un concierto en el Auditorio Nacional del Sodre, pero la presentación fue postergada pocos días antes de su realización.

El espectáculo estaba previsto para el mismo escenario en el que se había presentado en marzo de 2025, cuando ofreció un concierto con entradas agotadas como parte de la que entonces se anunciaba como su gira de despedida. Sin embargo, lejos de abandonar los escenarios, el intérprete de clásicos como "Dueño de nada", "Agárrense de las manos" y "Pavo real" continúa activo y sumando presentaciones.

Su nueva visita a Montevideo ya tiene fecha confirmada, aunque también hubo un cambio de escenario. El concierto será el domingo 9 de mayo de 2027, a las 21.00, en el Radisson Victoria Plaza, ubicado frente a la Plaza Independencia.

La presentación se anuncia como una "Gala del Día de la Madre", ya que coincidirá con esa celebración en Uruguay. La propuesta estará centrada en los grandes éxitos de su trayectoria, que abarca más de seis décadas y lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música romántica latinoamericana.

Las entradas están a la venta a través de RedTickets, con precios que van de 4.230 a 4.630 pesos.