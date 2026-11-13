Agarrate Catalina volvió a los Latin Grammy junto a Milo J y Gustavo Santaolalla: así fue su actuación

Tres años después de su primera aparición conjunta en los Latin Grammy 2026, Agarrate Catalina y Milo J volvieron a compartir el escenario de la premiación más importante de la música latina. Este jueves, durante la ceremonia celebrada en Las Vegas, un coro de cuatro integrantes de la murga uruguaya acompañó al argentino en una actuación que incluyó las canciones "Solifican12" y "Gil", la participación de Gustavo Santaolalla y un recitado de Yamandú Cardozo dedicado al cantante.

La presentación comenzó con una intervención de Cardozo, quien recuperó las décimas que había escrito para el Tiny Desk de Milo J, estrenado en abril. "Venimos del sur del tiempo, de un edén en los suburbios, pardos, mestizos y rubios trepados al mismo viento, felices en el intento de acompañar sus canciones negras, blancas y marrones, con el barrio como norte, pegado en el pasaporte junto a nuestros corazones", recitó.

"De Morón al mundo entero, con su banda excepcional, se fabricó un carnaval de ritmo, de tierra y cuero, que nos encuentre el lucero defendiendo en cada nota la enorme fuerza que brota desde América Latina. ¡Qué honor pa' la Catalina cantar junto a Milo J!", concluyó.

El recitado dio paso a “Solifican12”, una de las canciones de La vida era más corta, el disco con el que Milo J profundizó su acercamiento al folclore latinoamericano. El cantante y sus músicos recorrieron los pasillos del recinto mientras las voces de la Catalina aportaban su coro.

La actuación continuó sobre el escenario, donde Gustavo Santaolalla apareció tocando el ronroco para introducir "Gil", la colaboración de Milo J con Trueno que también incluye la participación de Agarrate Catalina en los coros. Antes de interpretarla, el argentino le envió un saludo a su compañero, que había compartido con él el premio a mejor interpretación urbana por esa canción durante la ceremonia previa.

Milo J se presentó junto a Gustavo Santaolalla y Agarrate Catalina en los #LatinGrammys.



pic.twitter.com/qZgn3ewgim — argentina crave (@florexplica) November 13, 2026

Para la presentación en Las Vegas, Agarrate Catalina estuvo representada por un coro reducido de cuatro voces, entre ellas las de Yamandú y Martín Cardozo, y no por la formación completa del conjunto. La actuación volvió a poner el sonido de la murga uruguaya en una ceremonia de alcance internacional, esta vez como parte de un proyecto musical que ya lleva varios años de desarrollo.

La historia entre Milo J y Agarrate Catalina se remonta a noviembre de 2023, cuando el productor argentino Bizarrap invitó a la murga a participar de su actuación en los Latin Grammy celebrados en Sevilla, España. En aquella oportunidad, compartieron una versión especial de la "BZRP Music Session #57", grabada junto al joven rapero, con la intervención del coro y la batería murguera.

Lo que empezó como una colaboración para una ceremonia terminó convirtiéndose en una relación artística sostenida. Desde entonces, Milo J volvió a convocar a los uruguayos para distintos escenarios y proyectos, incluidos sus conciertos en el Antel Arena y sus presentaciones en el Festival de Viña del Mar.

Milo J y Agarrate Catalina en el Tiny Desk. Foto: Captura de YouTube

El vínculo también llegó al estudio. Agarrate Catalina participa en varias canciones de La vida era más corta. Los coros de la murga aparecen en temas como "Recordé", "Ama de mi sol", "Cuando el agua hirviendo" y "Gil".

La colaboración logró otro hito en abril de este año, cuando Milo J publicó su concierto para el ciclo Tiny Desk de NPR Music. Allí estuvo acompañado por cinco voces de Agarrate Catalina, que debieron adaptar los arreglos tradicionales de la murga a una formación considerablemente más pequeña que la habitual.

Una noche de premios para Milo J y la música uruguaya

La participación de Agarrate Catalina formó parte de una noche especialmente importante para Milo J, quien obtuvo el Latin Grammy a grabación del año por "Niño", uno de los principales reconocimientos de la ceremonia.

Además, La vida era más corta ganó el premio a mejor álbum folclórico, mientras que “Gil”, su colaboración con Trueno, fue elegida mejor interpretación urbana. El disco también obtuvo una distinción por su diseño de empaque.

La representación uruguaya tuvo otro protagonista en Jorge Drexler, quien interpretó "Las palabras" durante la gala principal y terminó la jornada con tres estatuillas obtenidas en la ceremonia previa: mejor álbum cantautor por Taracá, mejor canción de raíces por "El tambor chico", junto a Facundo Balta, y mejor canción alternativa por "Ante la duda, baila".