Rosalía y Milo J se llevaron los grandes premios de los Latin Grammy 2026: los ganadores y el festejo uruguayo

Rosalía y Milo J fueron dos de los grandes protagonistas de los Latin Grammy 2026. Este jueves, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la española ganó el premio a álbum del año por LUX (Complete Works), mientras que el argentino se quedó con el de grabación del año por "Niño".

La ceremonia también tuvo una destacada presencia uruguaya: Jorge Drexler terminó la noche con tres estatuillas y una actuación de “Las palabras”, mientras que Agarrate Catalina acompañó a Milo J en uno de los números musicales de la gala.

La 27ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación reunió a artistas de distintas generaciones y estilos, con actuaciones de Karol G, Anitta, Juanes, Mon Laferte y otros referentes de la música latinoamericana. La conducción estuvo a cargo de Roselyn Sánchez, y el programa incluyó homenajes a Willie Colón y José Alfredo Jiménez, además de un reconocimiento especial a Daddy Yankee.

Rosalía, que había llegado con siete nominaciones, obtuvo el reconocimiento más importante de la noche gracias a LUX, un disco en el que llevó su música hacia una combinación de arreglos orquestales, elementos de la música clásica, experimentación vocal y referencias religiosas. El álbum competía con trabajos de Jorge Drexler, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J y Silvana Estrada, entre otros artistas.

La cantante también ganó canción del año por "La perla", grabada junto a Yahritza y Su Esencia, y sumó durante la ceremonia previa los premios a mejor álbum de música alternativa, mejor canción pop y mejor video musical de formato corto.

La española había sido la encargada de abrir la gala televisada con una puesta en escena de estética celestial, bailarines con aureolas y una interpretación que reunió "La rumba del perdón", "La perla" y "Dios es un stalker", tres composiciones de LUX.

Milo J, Agarrate Catalina y Gustavo Santaolalla, juntos en Las Vegas

Milo J también tuvo una noche de consagración. El argentino, que a sus 20 años se convirtió en uno de los nombres centrales de la ceremonia, ganó el premio a grabación del año por "Niño", una de las composiciones de La vida era más corta, su disco de 2025.

Antes había sido reconocido en la Premiere con el Latin Grammy a mejor álbum folclórico por ese mismo trabajo, imponiéndose, entre otros candidatos, a la uruguaya Julieta Rada. También ganó mejor interpretación urbana por "Gil", su colaboración con Trueno, y mejor diseño de empaque.

Su participación musical fue otro de los momentos destacados de la noche, especialmente para el público uruguayo. Milo J interpretó "Solifican12" y "Gil" junto a la murga Agarrate Catalina y el músico y productor argentino Gustavo Santaolalla, en una actuación que reunió el rap y el trap con sonoridades vinculadas al folclore rioplatense.

Milo J se presentó junto a Gustavo Santaolalla y Agarrate Catalina en los #LatinGrammys.



pic.twitter.com/qZgn3ewgim — argentina crave (@florexplica) November 13, 2026

La presencia de Agarrate Catalina le dio a Uruguay otro lugar destacado en una ceremonia que también contó con una actuación de Jorge Drexler. El cantautor interpretó "Las palabras", incluida en Taracá, en una presentación de carácter teatral.

En la ceremonia previa a los premios, Drexler obtuvo tres Latin Grammy: mejor álbum cantautor por Taracá, mejor canción de raíces por "El tambor chico", junto a Facundo Balta, y mejor canción alternativa por "Ante la duda, baila".

Al recibir el premio por “El tambor chico”, presentado por Julieta Rada, el músico aprovechó para dedicarle el reconocimiento a Ruben Rada, fallecido en agosto. "Le queremos dedicar este premio a Ruben Rada, el mejor de todos", expresó.

Balta, por su parte, recordó a quienes mantienen vivo el candombe en Barrio Sur y les dedicó el galardón a los jóvenes de ese barrio montevideano.

Más tarde, cuando recibió la estatuilla por Taracá, Drexler celebró el presente de la música nacional. “Ahora tenemos una música en plena efervescencia”, aseguró, antes de cerrar su discurso con un entusiasta “¡Que viva la música uruguaya!”.

Balta y Jorge Drexler en los Latin Grammy 2026. Foto: Captura de X.

El disco también competía por álbum del año, mientras que "¿Cómo se ama?" estaba nominado a canción y grabación del año. Ninguno consiguió imponerse en esas categorías.

La representación uruguaya se completó con Julieta Rada, nominada por Candombe (En Vivo, Teatro Solís), y Nicolás Fervenza, que competía por mejor diseño de empaque gracias a Florece en el caos, de No Te Va Gustar. Ninguno obtuvo el premio.

Los principales ganadores de los Latin Grammy 2026

Estos son algunos de los reconocimientos más importantes de la 27ª edición: