La Vela Puerca dará sus últimos shows en Uruguay antes de una pausa: cómo será el festival Sitio Te Mueve

El festival Sitio Te Mueve se realizará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Parque Roosevelt, con una programación que reúne tres expresiones de la música uruguaya: rap, murga y rock.

Malapraxxis, Agarrate Catalina y La Vela Puerca actuarán en ese orden durante las dos jornadas. Las puertas abrirán a las 20.00 y los shows comenzarán a las 21.00. Las últimas entradas se venden en RedTickets y cuestan 1890 pesos.

Las dos fechas serán las últimas presentaciones de La Vela Puerca en Uruguay antes de un descanso anunciado por la propia banda. Eso sí, la banda aclaró que no se trata de una separación ni una despedida definitiva: el objetivo es disponer de tiempo para descansar y componer. Su agenda continúa en Argentina después de los recitales del fin de semana.

En un mensaje publicado en Instagram, los músicos explicaron que, una vez terminados los conciertos programados para octubre y noviembre, harán una pausa. “Además de descansar nos pondremos a componer música nueva y tomar carrera para volver con todas las pilas”, señalaron. La banda no detalló cuánto tiempo durará el parate ni adelantó una fecha de regreso.

Después de Sitio Te Mueve, La Vela Puerca tocará el 21 en La Plata y el 22 en Mar del Plata. Recién entonces comenzará el parate. En diciembre de 2025, celebró sus 30 años con un concierto multitudinario en la Rambla de Punta Carretas. El anuncio llegó después de una gira que también incluyó conciertos en México, Chile, Paraguay, España y Alemania.

Otro de los atractivos del festival será Agarrate Catalina, que está celebrando sus 25 años. La murga llega a Sitio después de agotar el Antel Arena en setiembre. Su actuación en Sitio será parte de un año que también incluye la preparación de un disco bajo la dirección artística de Juan Campodónico y Julio Berta.

No será su primer álbum: la murga ya editó registros de sus espectáculos, pero este será su primer trabajo concebido para el estudio. La diferencia está en el formato de producción, distinto de las grabaciones de actuaciones y espectáculos de carnaval que forman parte de su discografía.

La murga Agarrate Catalina concursando en el Teatro de Verano. Foto: gentileza Agarrate Catalina

La apertura de ambas noches estará a cargo de Malapraxxis. La rapera representa una escena distinta de la de sus compañeros de cartel, con un recorrido que incluye presentaciones en festivales como Buena Vibra y Cosquín Rock. Su participación completa una programación en la que conviven artistas de diferentes generaciones y trayectorias, sin limitar el encuentro a un solo género.

Sitio es un proyecto impulsado por las productoras Piano Piano y Key, que comenzó su actividad en el Velódromo de Montevideo en 2023 y este año se instaló en el Parque Roosevelt, en Canelones. Por el predio ya pasaron Buitres y el DJ sueco Adam Beyer, entre otras propuestas.

Durante las dos jornadas habrá food trucks y barras de bebidas. También habrá locomoción en la puerta del predio y se evalúa instalar paradas de taxis para facilitar la salida del público.