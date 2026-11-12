Más de 30 mujeres, canciones rescatadas y varios dúos inesperados: así será el show “Mujeres de todas partes”

Habia una forma sencilla de llevar “Mujeres de todas partes” al escenario: reunir a las artistas que grabaron la canción, darle a cada una su momento y cerrar juntas. Pero Lucía Severino y Estela Magnone la descartaron. Querían contar algo más. Así terminaron investigando a las autoras del cancionero latinoamericano.

“Empezamos como jugando y charlando”, recuerda Severino a El País. Partieron de Uruguay y ampliaron la búsqueda por el continente. Abundaban las intérpretes admiradas, pero no era fácil encontrar compositoras con obra publicada. “Decíamos: ‘Está fulanita’. Y ah, pero los temas no son de ella”. Así, hallaron canciones poco conocidas y poemas musicalizados. Antes, explica, que las mujeres publicaran su música dependía del aval de otros.

El resultado sonará el martes 24 de noviembre, a las 21.00, en la Sala Zitarrosa. Más de 30 mujeres compartirán el escenario en Mujeres de todas partes, dentro del ciclo Marea y en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Habrá cruces de generaciones y estilos. Entradas de 700 a 800 pesos en Tickantel; hay 2x1 para socios de Club El País.

Para entender el proyecto hay que volver a marzo de 2025. Por iniciativa de Amalia Rossi y Ximena Viña, del sello Bizarro, más de 30 músicas grabaron una canción para celebrar las conquistas de las mujeres y recordar a quienes abrieron camino. La escribió Magnone y la produjo Severino, que mezcló milonga ciudadana, candombe, aires latinoamericanos y cumbia. “Somos mujeres de todas partes / Somos hermanas hijas y madres”, dice el estribillo cantado a coro. El video suma 400 mil reproducciones en YouTube.

Tras la cálida recepción del tema, Bizarro propuso llevarlo al vivo. “Nos llevó bastante tiempo pensar qué hacer”, admite Severino. Desde febrero trabajan en un repertorio nuevo con músicas de varias generaciones y estilos. “La libertad fue total”, celebra.

La búsqueda desembocó en un repertorio que Severino define como “un poco lado B”. Habrá obras de Violeta Parra, María Elena Walsh, Rita Lee, Vera Sienra, Chabuca Granda y Dona Ivone Lara.

También música de la propia Magnone, que acaba de recibir la Medalla Delmira Agustini, y poemas de Idea Vilariño, Juana de Ibarbourou y María Eugenia Vaz Ferreira llevados a la canción. Patricia Robaina aportará su trabajo sobre Virginia Brindis de Salas, pionera de la poesía afro uruguaya, que quedó registrado en el disco Marimorena (2022).

Severino no adelanta los títulos, pero sí la intención: revelar otras facetas de sus autoras. De la chilena Violeta Parra destaca la canción de protesta, además de la de amor. Quieren “romper con eso de que las mujeres hablan de ciertas cosas o tienen determinada estética o estilo”, explica.

Tampoco reproducirán las grabaciones originales. Un vals criollo de Amalia de la Vega puede volverse rock; una samba de Dona Ivone Lara, acercarse al candombe. Habrá guitarras españolas y eléctricas, estallidos de banda y pasajes íntimos. “Las versiones tienen que ver con cómo nos situamos ante esas músicas desde lo que somos ahora”, asegura.

Cantarán Chabela Ramírez, Bárbara Jorcin, Boni, Anita Valiente, Mel Altieri, Guadalupe Calzada, Vicky Ripa, Carmen Pi, Marihel Barboza, Viviana Ruiz, Ángela Alves, Jhoanna Duarte, Silvina Gómez y Elena Ciavaglia. En la banda estarán Mariana Vázquez, Julia Melo y Jacinta Bervejillo en guitarras, y Chacha de León en percusión. Habrá dúos inesperados.

El espectáculo ofrece, además, un buen mapa de la música hecha por mujeres en Uruguay: nombres conocidos, otros por descubrir y generaciones que rara vez coinciden.

Detrás del espectáculo hay una inquietud de Severino: “Pienso que a la mujer intérprete se le da más lugar que a la mujer creadora”. Y agrega: “Es más fácil pensar que una mujer diga cosas que ya fueron dichas a que una mujer aparezca con un discurso propio”. Esa idea da sentido a la búsqueda.

La banda ensaya hace más de tres meses; las cantantes se sumarán en la recta final. Margarita Brum aportará imágenes para la puesta y el show se registrará, sin destino definido. Severino sueña con otras ediciones, pero hoy disfruta de los cruces entre músicas. “Hay algo que nos convoca más allá de la música”, dice. El resto será animarse a “dar ese salto al vacío” juntas.