Ocho figuras de la cultura recibirán la Medalla Delmira Agustini 2026: quiénes son y por qué los distinguen

La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura anunció a los ocho ganadores de la Medalla Delmira Agustini 2026, una de las principales distinciones oficiales destinadas a reconocer contribuciones excepcionales a la cultura y las artes de Uruguay.

Este año serán homenajeados Faustina "Tía Tina" Avelino, Eduardo "Pincho" Casanova, Mariana Ingold, Claudio Invernizzi, Estela Magnone, Alicia Migdal, Urbano Moraes y Lila Nudelman. La ceremonia se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 18.30, frente al Museo de Artes Decorativas, en Circunvalación Durango y 1.º de Mayo.

Entre los reconocimientos aparece Tía Tina, una de las mamas viejas más emblemáticas del carnaval y una referencia de la cultura afrouruguaya. Cultura destaca una trayectoria que comenzó en la madurez y que tuvo más de dos décadas en Sarabanda, además de su papel en la transmisión del candombe y el protagonismo de las mujeres dentro de esa tradición.

También recibirá la medalla Eduardo "Pincho" Casanova, productor audiovisual, fotógrafo y videísta, cofundador del Centro de Medios Audiovisuales y creador de El Monitor Plástico. El reconocimiento pone el foco tanto en su producción artística como en su trabajo de registro, difusión y preservación de la memoria de las artes visuales uruguayas.

En la música serán distinguidos Mariana Ingold, Estela Magnone y Urbano Moraes. De Ingold se resalta una obra que desde fines de los setenta atraviesa la canción, la música instrumental y las propuestas para niños, además de su trabajo docente e investigación de músicas afro y amerindias.

Magnone es reconocida por una extensa carrera como compositora, autora e intérprete y por sus colaboraciones con figuras como Eduardo Mateo, Jaime Roos, Fernando Cabrera y Laura Canoura. Moraes, en tanto, fue integrante de El Kinto, grupo fundamental para el desarrollo del candombe-beat y de una identidad musical uruguaya que cruzó candombe, rock y otros ritmos latinoamericanos.

Urbano Moraes. Foto: Darwin Borrelli.

La lista se completa con el escritor y comunicador Claudio Invernizzi, cuya obra literaria está atravesada por la memoria y la reflexión sobre el pasado; la escritora, periodista y crítica Alicia Migdal, autora de una producción que transita entre poesía y narrativa; y Lila Nudelman, bailarina, coreógrafa y docente considerada pionera de la danza integradora en Uruguay.

Creada en 2013, la Medalla Delmira Agustini distingue a personalidades con aportes excepcionales a la cultura y las artes. En ediciones anteriores la recibieron, entre otros, China Zorrilla, Ida Vitale, Julio Bocca, Ruben Rada, Jaime Roos, Cristina Peri Rossi y J. M. Coetzee.