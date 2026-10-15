León XIV se recupera y "desea" viajar a América Latina, aunque quedan incógnitas tras detección del cáncer de pulmón

El papa León XIV tiene “el deseo y la intención” de cumplir con su viaje en noviembre a América Latina, que incluye Montevideo, Paysandú y Florida. Así lo dijo ayer el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. La incertidumbre se sembró a partir del diagnóstico de cáncer, que se conoció el martes después de una intervención de tres horas en la que se extirpó parte de un pulmón. Ya en recuperación, al día siguiente se levantó de la cama, caminó y comió, según lo que se ha informado desde la Iglesia Católica.

En paralelo, a más de 11.045 kilómetros de distancia, en Uruguay hay cierta prudencia sobre qué sucederá con la visita, aunque continúan con los preparativos ya que quedan solo 22 días para que —en teoría— León XIV pise suelo uruguayo. Parte del temor radica en que, si se frena, después no den los tiempos para concretar los preparativos si se confirma la visita. Desde la Iglesia Católica en Uruguay dijeron a El País que la “organización local no ha suspendido ninguna contratación”.

León XIV está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido. Queda, entonces, conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para definir posibles tratamientos.

En la tarde de Uruguay, sus médicos aseguraron que los resultados de los análisis de sangre y la radiografía de tórax confirmaron una “evolución postoperatoria normal”. En esa línea, dijeron que los “valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención”.

También informaron que el pontífice realizó “fisioterapia respiratoria” y comenzó “a caminar por la habitación”. Además, retomó su “alimentación habitual”, con su desayuno y almuerzo.

Algunas fuentes vaticanas remarcaron a La Nación las “buenas noticias” dentro del marco de la enfermedad: un cáncer aparentemente poco agresivo, detectado a tiempo y extirpado por completo, que quizás no requiera quimioterapia. También subrayaron que, tras el quirófano, el papa regresó a su habitación el martes y pidió cenar, sin tener que ingresar en terapia intensiva. Sin embargo, en los palacios vaticanos predominaba un clima de desconcierto e inquietud.

Desde el Vaticano se informó que León XIV celebró ayer una misa en una sala de la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma, donde está internado. No lo hizo en la capilla que utilizan los pontífices habitualmente durante sus estadías porque es parte de la zona afectada por las obras de reestructuración, que le impiden, además, quedarse en el apartamento destinado a los papas.

La noticia de la intervención del papa cayó como un baldazo de agua fría el domingo. Fue el propio León XIV quien contó después de la oración del ángelus, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, que iba a realizarse una intervención. Ese día, ante los fieles, aseguró que el nódulo se lo detectaron durante revisiones y que estaba “bien localizado”.

Expectativa uruguaya

El papa visitará dos departamentos del interior del país, además de Montevideo. Al norte irá a Paysandú, donde Manuel Aparatto, a cargo de la coordinación por parte de la intendencia, explicó a El País que siguen adelante con el cronograma previsto. Entienden que puede haber alguna definición sobre el viaje después de la semana de recuperación, pero no pueden “pausar los trabajos” ante esta situación porque, de efectivizarse la visita, “después no da el tiempo”. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que consideran que el papa va a ir a Paysandú.

En Paysandú ya se embanderó la ciudad con carteles con la fecha del evento y su imagen oficial. También tienen “previsto que las personas puedan utilizar alguna banderita”, dijo. No obstante, como aún no hicieron los alrededor de 5.000 souvenirs previstos, tienen una definición pendiente: si le ponen la fecha de la visita, añadió el coordinador de gabinete de la intendencia.

“Es para que no diga 7 de noviembre y que después venga el día 14”, indicó.

El otro departamento es Florida, y el secretario general de la intendencia, José Curbelo, aseguró a El País que continúan con los preparativos “sin ningún cambio”. Asumen que se va a dar la visita y las distintas actividades, como la misa en la plaza frente a la catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Las claves del procedimiento

El cirujano español Diego González Rivas afirmó este miércoles que desarrolló la técnica empleada para operar al papa, la Uniportal VATS, en 2010. Dijo que esta reduce el dolor y facilita la recuperación. Este procedimiento de cirugía torácica videoasistida permite introducir una cámara y los instrumentos quirúrgicos por una única incisión de tres centímetros.

González Rivas explicó que los instrumentos empleados cuentan con articulaciones que permiten trabajar simultáneamente por el mismo acceso sin interferir entre sí, mientras las cámaras de alta definición muestran las estructuras del interior del tórax.

El cirujano precisó, no obstante, que una lobectomía como la practicada al papa implica cortar arteria, vena y bronquio, y puede presentar complicaciones como sangrado o fugas de aire que obliguen a mantener un drenaje durante más tiempo.

Aunque consideró que esas complicaciones son “mínimas” en “manos expertas”, evitó anticipar cómo evolucionará el pontífice o si podrá cumplir su agenda, que incluye el viaje a América Latina.

“Recen por mí”

El papa agradeció las oraciones en la noche del martes a los fieles en una carta que se leyó en la clausura del encuentro internacional que conmemora el décimo aniversario de Amoris Laetitia, una exhortación apostólica del pontífice Francisco. En una carta, que se leyó durante la ceremonia, dijo a los presentes: “Al encomendarlos a cada uno de ustedes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”.

León XIV, además, aseguró que leerá los frutos del trabajo y debates que se dieron en el encuentro, y que ofrecerá sus “reflexiones a su debido tiempo”.

(Con información de La Nación/GDA, EFE y AFP)