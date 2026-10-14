Papa León XIV agradece oraciones de los fieles en mensaje escrito: "Como saben, no he podido estar con ustedes"

El papa León XIV agradeció las oraciones de fieles y religiosos en un mensaje leído este miércoles durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de 'Amoris Laetitia'.

La nota fue escrita y firmada el martes, poco antes de ingresar en el hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación por un adenocarcinoma pulmonar.

"Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos", escribió en el texto, leído durante la clausura del encuentro, a la que no pudo asistir tras la intervención quirúrgica.

Papa León XIV. Foto: AFP

La difusión de este mensaje coincide con el primer día de convalecencia del pontífice, de 71 años, a quien se le extirpó este martes con éxito parte de un pulmón a causa de un adenocarcinoma, un tumor cancerígeno.

León XIV pasó su primera noche en el hospital de forma "tranquila", se encuentra bien y de buen humor, e inició este miércoles la fisioterapia respiratoria, además de comenzar a caminar y retomar su alimentación habitual.

El pontífice, que participó hace una semana en la apertura del encuentro con obispos, familias y responsables de las conferencias episcopales, agradeció especialmente a las familias que compartieron sus "alegrías, dificultades y esperanzas", así como a los responsables de las Iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación.

Papa Leon XIV llega en auto al hospital Gemelli para someterse a una cirugía el 13 de octubre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP

En el escrito, fechado el 13 de octubre en el Vaticano, se dirigió a los prelados y laicos participantes para manifestar su gratitud por "las oraciones y el trabajo que han realizado juntos".

"Leeré los frutos de su trabajo y sus debates, y ofreceré mis reflexiones a su debido tiempo", señaló el pontífice, que animó a los participantes a trasladar las conclusiones del encuentro a sus respectivas conferencias episcopales y diócesis.

Asimismo, instó a los participantes a "seguir anunciando el Evangelio con las familias, inspirándose en la riqueza de Amoris Laetitia'", la exhortación apostólica de Francisco sobre el amor en la familia.

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026 Foto: Fabio Frustaci/EFE.

El papa expresó también su deseo de que las familias sigan participando activamente en la vida y la misión de las Iglesias locales y contribuyan a discernir el camino que estas deben seguir.

Para concluir, León XIV escribió: "Al encomendarlos a cada uno de ustedes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes".

Su ausencia también marcó la misa de clausura del encuentro, celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro.

En lugar del pontífice, que había previsto presidir la ceremonia, ofició la celebración el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio, quien leyó la homilía que el papa había dejado preparada.

Agencia EFE