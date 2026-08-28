La chicana del Piñe a Rafa Cotelo por su desempeño en Agarrate Catalina: "¿Vas a hacer tus pavadas?"

Este jueves, La mesa de los galanes (Del Sol FM) tuvo un programa especial que llamaron “Cantarola en la mesa con La Catalina”, para celebrar los 25 años de Agarrate Catalina y homenajear a Ruben Rada, fallecido el miércoles a los 83 años.

La murga de los hermanos Cardozo compartió varios escenarios con Rada y hasta creó junto a él el espectáculo Terapia de murga, con el que se presentaron en el Teatro de Verano, el Sodre y también en Argentina.

El cuarto siglo de Agarrate Catalina encuentra al colectivo artístico con una agenda cargada. Están grabando un disco de estudio producido por Juan Campodónico, se presentarán en Rock in Rio con Milo J el 12 de setiembre y el 10 de setiembre harán un show especial en el Antel Arena. Además, en noviembre darán la Prueba de Admisión con la intención de regresar al Carnaval en 2027, después de cuatro años alejados de la fiesta popular.

El programa, realizado desde Magnolio Sala, recorrió historias y anécdotas de la murga junto a Martín y Yamandú Cardozo. También participó Rafa Cotelo, fundador de Agarrate Catalina y uno de los conductores de La mesa de los galanes.

La jornada estuvo marcada además por la música. La murga interpretó clásicos de Rada como “Mi país”, “Quién va a cantar”, “Terapia de murga” y “Candombe para Gardel”, acompañados por Camila Sapin en voces.

Pero uno de los momentos más entretenidos llegó sobre el final, cuando Jorge Piñeyrúa recordó que el 10 de setiembre será el show de Agarrate Catalina en el Antel Arena y le hizo una pregunta a Cotelo: "¿Vas a hacer tus pavadas?"

"¿Cómo?", respondió Rafa. El Piñe insistió, pero Cotelo salió en defensa de sus actuaciones en la murga: “Con mucho respeto, no me parece que sean pavadas. Capaz que no es de tu paladar”.

Fue entonces cuando el Piñe tomó una de las galeras que estaba sobre la mesa: la del diablo, personaje que Cotelo interpretó en el espectáculo El corso del ser humano de 2007.

El Piñe con la galera del diablo y Rafa Cotelo haciendo ese personaje en 2007 con La Catalina.

“Soy el diablo”, dijo el conductor, imitando la voz de su compañero, y desató las carcajadas de todos. “¡Sos igualito!”, gritó Yamandú Cardozo desde atrás.

Cotelo no pudo evitar la risa, pero enseguida encontró una comparación para devolverle la chicana: “No le digas que es igualito, porque es igualito a la imitación que tiene de Ignacio Copani”.

“Soy el diablo, cucarachas”, continuó el Piñe, mezclando dos personajes que Cotelo había interpretado en distintos espectáculos de Agarrate Catalina.

“O el diablo o cucarachas”, aclaró Rafa, marcando la diferencia entre el cuplé del diablo, de 2007, y el de las cucarachas, de 2006. “Todo igual. Lo hacés todo igual”, remató el Piñe.

Pablo Fabregat se sumó a la cargada y definió a Cotelo como el “Adrián Suar del Carnaval”. Yamandú también echó leña al fuego: “¿Los viejitos eran distintos?”, preguntó, en referencia a El viaje, el espectáculo de 2008.

“Soy viejito, soy todo. Todo igual soy”, respondió el Piñe, entre risas.

“No me puede dar para atrás”, se defendió Rafa. El Piñe reconoció entonces que las imitaciones le salen "de adentro" porque desea que alguna vez vean que hace siempre lo mismo.

Luego lanzó sin piedad: “La peor imitación de Sanguinetti de la historia”.

Rafa recordó que en aquel cuplé también interpretaba a Luis Rosadilla y aprovechó para reivindicar su trabajo en tono de humor: “Yo hacía de Sanguinetti y de Rosadilla, aparte dos personas que piensan distinto, ¿entendés? Yo tenía que componer el personaje”.

“Por suerte habías estudiado teatro para eso”, bromeó Fabregat.

El programa terminó a pura murga, con la interpretación de “Un camión se va”, la retirada de El viaje, mientras los integrantes de La Catalina celebraban sus 25 años y preparan una nueva etapa que, si todo sale bien, los devolverá al Carnaval.