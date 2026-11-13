Mónica Farro reveló una cita desastrosa con un periodista deportivo: "Tenía calzoncillo de jubilado"

Mónica Farro sorprendió con una desopilante confesión sobre su vida amorosa. Durante su participación en La previa de Ink, el programa de 2 Reyes Stream, la vedete uruguaya recordó una cita fallida con un reconocido periodista deportivo, cuya identidad prefirió mantener en secreto. Lo que comenzó como una salida muy esperada terminó convirtiéndose en una verdadera decepción.

Todo surgió cuando le preguntaron si alguna vez había tenido una cita desastrosa con un famoso. Farro comenzó por señalar que había experimentado algunas desilusiones a la hora de besar. "Tuve alguna decepción de beso, viste, porque si no hay un buen beso, después no pasa nada", comentó, dejando en claro la importancia que le da a ese aspecto de una relación.

Mónica Farro en el programa "La noche perfecta". Foto: Captura Youtube.

Pero enseguida recordó otra experiencia, protagonizada por un hombre que le resultaba especialmente atractivo cuando lo veía en televisión.

"Me encantaba. Yo lo vi en la tele y dije: 'Wow, qué lindo'. Me recalentaba, me encantaba", confesó entre risas. Según relató, en determinado momento lograron establecer contacto y el periodista la invitó a compartir una comida en su casa.

La uruguaya aceptó entusiasmada y se preparó especialmente para la ocasión. "Yo estaba contenta, divina, empilchada, toda perfumada", recordó.

Sin embargo, la primera señal de desencanto llegó apenas el hombre pasó a buscarla. "Me pasa a buscar en una camioneta normalita. Una mugre", expresó, dando a entender que el estado del vehículo no estaba a la altura de sus expectativas.

A pesar de esa primera impresión, decidió continuar con la cita y ambos se dirigieron a la vivienda del periodista. Fue entonces cuando se produjo la situación que terminó de derrumbar la imagen idealizada que Farro tenía de él.

"Fuimos a la casa. Periodista deportivo, y no digo más", aclaró, sin revelar el nombre del protagonista de la anécdota. Una vez en la vivienda, el hombre pidió comida y le anunció que iba a cambiarse de ropa para estar más cómodo. "Me dice: '¿Me bancás que me cambio?'. Y se saca la ropa y tenía un calzoncillo, pero era una cosa...", relató Farro, todavía sorprendida por el recuerdo.

Uno de los integrantes del programa intervino para preguntarle si se trataba de esos calzoncillos "de jubilado", a lo que la vedete respondió afirmativamente.

Pero la sorpresa no terminó ahí. "Yo lo miraba. Y se puso un short y una remera con agujeros. Me dice: 'Ah, yo me siento cómodo así en mi casa'", contó.

Aunque brindó varias pistas sobre el protagonista de la historia, la vedete mantuvo su identidad bajo reserva. De esta manera, dejó flotando el misterio sobre qué conocido periodista deportivo fue el responsable de una de sus citas más decepcionantes.