El orgullo del presidente Orsi por Jorge Drexler y Facundo Balta tras ganar los Latin Grammy: "¡Uruguay nomá!"

La música uruguaya tuvo una noche de reconocimientos en los Latin Grammy 2026 y el presidente Yamandú Orsi no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrarlo. A través de sus redes sociales, dedicó un mensaje a Jorge Drexler y Facundo Balta, luego de que ambos se consagraran ganadores en la categoría Mejor Canción de Raíces por "El tambor chico", una composición que tiene al candombe como protagonista.

"Jorge Drexler volvió a poner en alto la música uruguaya. Anoche sumó tres Latin Grammy y alcanzó los 19, uno de ellos junto a Rueda de Candombe y Facundo Balta, ganadores del premio a Mejor Canción de Raíces por El tambor chico", escribió el mandatario.

En su publicación, Orsi también destacó el homenaje que los músicos realizaron a Rubén Rada durante la entrega del galardón. "Con el candombe como protagonista y un emotivo recuerdo a nuestro querido Rubén Rada, llevaron una vez más nuestra identidad y nuestra cultura a uno de los escenarios más importantes de la música", expresó.

Y cerró su dedicatoria con tono futbolero: "¡Felicitaciones a Jorge, Facundo y todo el equipo! ¡Uruguay nomá!".

Drexler obtuvo otros dos reconocimientos durante la ceremonia previa a la gala principal: Mejor Álbum Cantautor por Taracá y Mejor Canción Alternativa por "Ante la duda, baila".

Al recibir el premio por "El tambor chico", que grabó junto a la Rueda de Candombe, dedicó el reconocimiento a Rada, a quien definió como "el mejor de todos".

También dijo que la canción homenajea a un tambor y explicó que el candombe es el ritmo afro uruguayo por excelncia. "Somos un país muy chiquito, tres millones y algo de habitantes", dijo conmovido.

Facundo Balta, por su parte, recordó a los músicos que mantienen viva la tradición del candombe en Barrio Sur y dedicó el premio a los jóvenes de su barrio.

Pero la presencia uruguaya no se limitó a las estatuillas. Agarrate Catalina volvió a subirse al escenario de los Latin Grammy, tres años después de su primera participación, cuando acompañó a Bizarrap y Milo J en Sevilla.

Esta vez, un grupo de integrantes de la murga acompañó al artista argentino —que conquistó cuatro premios en Las Vegas— junto al músico y productor Gustavo Santaolalla, en una presentación que incluyó las canciones "Solifican12" y "Gil".

De esta manera, el candombe y la murga volvieron a llevar sonidos bien uruguayos a una de las principales celebraciones de la música latina.