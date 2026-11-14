Diego Forlán: "Recien llegamos y hay muchas cosas para trabajar, pero este tipo de partidos nos hacen mejorar"

La selección de Uruguay consiguió una importante victoria ante Argentina en un nuevo amistoso internacional y Diego Forlán, entrenador de la Celeste, valoró el rendimiento de sus dirigidos en conferencia de prensa. El técnico destacó la exigencia de enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, explicó algunas de sus decisiones y dejó en claro su deseo de continuar al frente del combinado nacional.

"Nosotros recién llegamos y hay muchas cosas para trabajar. Hoy jugamos ante una selección con un cuerpo técnico que viene trabajando hace muchísimo tiempo, que ha logrado resultados magníficos y que juega muy bien", comenzó expresando el entrenador.

Forlán reconoció las dificultades que presentó el encuentro ante el equipo argentino y destacó la capacidad de sus futbolistas para imponerse en determinados pasajes del partido.

"Argentina siempre se caracterizó por tener buen fútbol. No son nada sencillos estos partidos y te hacen ajustar constantemente. Hubo momentos en los que nosotros, con las individualidades, pudimos doblegarlos. Terminó siendo un lindo partido de fútbol y por suerte terminamos ganando", sostuvo.

Diego Forlán explicó por qué Federico Valverde fue suplente ante Argentina

Una de las principales novedades en la formación de Uruguay fue la ausencia de Federico Valverde entre los titulares. El mediocampista del Real Madrid comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó durante el segundo tiempo, una decisión que Forlán explicó en conferencia de prensa.

"Con Fede estuvimos hablando. Él antes había avisado que venía con alguna molestia y prefirió entrar en el transcurso del partido y no desde el principio. Fue esa la decisión", señaló.

El entrenador aclaró que la intención inicial era contar con el volante desde el arranque, pero que finalmente se optó por respetar su situación física.

"Lo teníamos en consideración para que pudiera comenzar de inicio, pero tenía una molestia y uno tiene que escuchar al jugador. Por eso entró en el transcurso del segundo tiempo", agregó.

Federico Valverde en Argentina vs. Uruguay Foto: AUF

La explicación de Forlán sobre la ausencia de Miguel Merentiel

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la ausencia de Miguel Merentiel en la convocatoria de Uruguay. El delantero de Boca Juniors no fue citado para esta fecha FIFA y el entrenador explicó que la decisión estuvo relacionada con el momento deportivo que atraviesa su equipo.

"Tengo mucho contacto con el profe de Boca y con el Vasco. La no citación de Merentiel fue más por sentido común, porque si lo hubiera citado no habría tenido tantos minutos y sería más dañar a Boca por lo que se está jugando, por tener a un jugador en una fecha FIFA que quizás no era tan importante", explicó.

En ese sentido, Forlán remarcó que consideró oportuno permitir que el atacante permaneciera con su club para preparar la final que disputará este sábado.

"Cuando sea un partido oficial, ahí estamos hablando de otra cosa. Me pareció lógico apelar al sentido común y dejarlo con su equipo para que prepare la final del día de mañana", manifestó.

Miguel Merentiel celebra el gol que marcó en el triunfo de Boca Juniors ante Talleres de Córdoba. Foto: AFP.

El análisis del partido y la importancia de los cambios

Forlán también se refirió a las dificultades que tuvo Uruguay durante la primera mitad, especialmente por el dominio de la pelota que ejerció Argentina.

"El no haber generado en el primer tiempo es parte del proceso de un entrenador que recién llega. Se notó, más allá de que no estuviera Messi, que Argentina manejó la pelota con buenas transiciones. Tienen muy buenos jugadores", reconoció.

El técnico destacó una intervención de Christopher Fiermarin en los primeros minutos, que consideró determinante para el desarrollo del encuentro.

"Christopher tuvo una grandísima parada en los primeros minutos que hubiera generado un partido totalmente diferente", expresó.

Sobre el dominio argentino, agregó: "La tenencia de pelota de Argentina nos hizo estar detrás de la pelota, pero tampoco nos generó muchas situaciones de gol. Es cómo llegás y qué daño le hacés al rival. Obviamente, si tenés la pelota como la tuvo Argentina en el primer tiempo, mucho mejor".

Además, valoró la respuesta de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes y la posibilidad de seguir evaluando alternativas de cara al futuro.

"Hoy se pudieron hacer varios cambios, que era importante para darle energía al equipo porque era un partido de mucha intensidad. Los jugadores a los que les tocó ingresar tuvieron un grandísimo rendimiento", destacó.

"Siempre que podamos, en cada fecha FIFA, ver jugadores, para nosotros es algo muy importante y muy positivo", añadió.

Festejo de gol en Amistoso Internacional: Argentina - Uruguay. Foto: EFE

De la derrota ante Japón al triunfo frente a Argentina

El entrenador también realizó un balance de sus primeros encuentros al frente de Uruguay y recordó la derrota frente a Japón, que llegó con un gol en los últimos minutos.

"El primer partido que tuvimos, la derrota con Japón en el último minuto fue injusta. Jugamos un partido muy parecido al de hoy con Argentina. Habíamos estado a la altura, pero fue muy dolorosa la forma en la que perdimos por lo que había jugado el equipo", manifestó.

En contrapartida, destacó la victoria frente a Corea del Sur y la importancia de haber conseguido un resultado positivo ante Argentina.

"La victoria con Corea y cómo jugó el equipo, y lo de hoy, que era un desafío enorme. Desde que me comentaron la posibilidad del amistoso sabíamos que iba a ser muy difícil, pero me encantó el desafío. El hecho de venir a probarte con los mejores siempre es algo muy bueno", aseguró.

Darwin Núñez en el amistoso Japón vs. Uruguay. Foto: @Uruguay.

Diego Forlán y sus ganas de continuar como entrenador de Uruguay: "Es un privilegio"

Más allá del análisis futbolístico, Forlán fue consultado sobre sus intenciones de permanecer al frente de la selección uruguaya y no ocultó su entusiasmo por continuar en el cargo.

"Ganar siempre es importante y las ganas de quedarme, imaginate. Estar al frente de la selección es algo maravilloso, es un orgullo, es un privilegio", afirmó.

Finalmente, el entrenador explicó qué aspectos de su idea futbolística pretende incorporar progresivamente al equipo y destacó que este tipo de encuentros son fundamentales para el crecimiento del plantel.

"Poco a poco, intentar tener la tenencia. Hoy fue un partido diferente ante una gran selección, pero hubo momentos de muy buenas asociaciones y pudimos generar peligro. Hay que seguir trabajando, pero tener este tipo de partidos nos hace mejorar también", concluyó.