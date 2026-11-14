Postergan el show de Dillom en la Rural del Prado: quedó varado en Los Ángeles por el caos aéreo en EE.UU.

El concierto que Dillom iba a ofrecer este sábado 14 de noviembre en la Rural del Prado fue postergado. La productora Piano Piano informó que el rapero argentino se encuentra varado en Estados Unidos debido a los problemas que afectan al tráfico aéreo de ese país y que, por ese motivo, no podrá llegar a Montevideo para cumplir con la presentación prevista para esta noche.

"Debido a la situación de público conocimiento que afecta a los vuelos en Estados Unidos, el artista se encuentra varado y a la espera de poder viajar, por lo que nos vemos obligados a postergar el show previsto para esta noche", señaló la productora en un comunicado difundido este sábado.

"En las próximas horas estaremos comunicando la fecha y el lugar de realización del espectáculo. Agradecemos la comprensión", agregó. Por lo tanto, el concierto será reprogramado, aunque todavía no se conoce cuándo ni dónde se realizará.

Dillom había viajado a Estados Unidos para asistir a los Latin Grammy, cuya ceremonia se celebró el jueves en Las Vegas. El argentino estaba nominado en la categoría de mejor canción de rock por "Rojo profundo", una de las canciones de su último disco, La Nueva Violencia.

El viernes, antes de que se anunciara la postergación, el músico ya había dado señales de las dificultades para regresar a Sudamérica. A través de una historia de Instagram, publicó una fotografía tomada desde un avión y escribió: "Varados en LA. Veremos qué sucede...". La publicación estaba musicalizada con “War Pigs”, el clásico de Black Sabbath.

El inconveniente está relacionado con la crisis aérea que comenzó el viernes en Estados Unidos. Ese día, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en todo el país debido a una falla en los sistemas de comunicaciones y control del tráfico aéreo.

La medida se extendió durante más de cuatro horas y provocó miles de cancelaciones y demoras, además de dejar a numerosos pasajeros varados en distintos aeropuertos. Aunque las autoridades levantaron la suspensión el viernes por la noche, las aerolíneas continuaron enfrentando dificultades este sábado para reorganizar sus operaciones, con vuelos cancelados y retrasos que también afectaron al aeropuerto de Los Ángeles.

Entre los pasajeros perjudicados estuvo Dillom, que tenía previsto regresar a Uruguay con La Gira Violenta, el espectáculo con el que presenta La Nueva Violencia, su tercer álbum de estudio. El concierto estaba anunciado para las 21.00 en la Rural del Prado y las entradas se vendían a través de RedTickets.

Ahora, quienes tenían previsto asistir deberán esperar el nuevo anuncio de Piano Piano, que se comprometió a comunicar en las próximas horas la fecha y el escenario de la presentación.