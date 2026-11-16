Nicolás Cabré compartió una foto familiar con Rufina en medio del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez

En medio de la discusión mediática entre Wanda Nara y María Eugenia “La China” Suárez, Nicolás Cabré compartió en su cuenta de Instagram una historia temporal en la que mostró un entorno familiar de la mano de su hija Rufina. Este mensaje fue tomado por parte de sus seguidores como un mensaje directo a su expareja y a la conductora de MasterChef Celebrity.

El contexto de la foto es en el jardín de la casa de Cabré. En el borde de la pileta aparecen el actor, su esposa Rocío Pardo, Rufina y otra joven. Además, escribió: “Familia” y añadió un emoji de corazón.

Esta imagen llegó tras la pelea de la China Suárez y Wanda Nara en las redes, y al mismo tiempo que Mauro Icardi compartió en la plataforma también un álbum de fotos al que tituló: “Modo domingo, no molestar”. Allí hay una serie de postales de él junto a la China Suárez en la pileta de la “casa de los sueños” de Nara.

Ambos posteos se hicieron después del cruce que tuvieron Suárez y Nara en el barrio privado de Nordelta, donde viven. Todo comenzó con la denuncia que la conductora hizo acerca de presunta violencia física ejercida por parte de Icardi sobre la hija que comparten los dos, Francesca. Tras el allanamiento y la investigación de la Justicia, las mediáticas lanzaron toda la carne al asador.

Nicolás Cabré junto a Rufina. Foto: Instagram.

Por su parte, la actriz publicó un video en sus redes sociales donde se escucha a Nara gritar: “Sos una negra de m**** que estás acá por plata, pel*****. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”. Ante la pregunta de Suárez (“¿A quién vas a matar a palos?”), Wanda redobló la apuesta: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”

Luego de las disculpas públicas ofrecidas por la figura de Telefe, la China Suárez volvió a contraatacar con un tajante mensaje: “Yo no tengo antecedentes penales y no alieno a mis hijos”.

La Nación/GDA.