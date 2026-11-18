La gala del martes en Gran Hermano Uruguay (Canal 10) dejó mucho material interesante tanto para el afuera como para el adentro de la casa. La salida de Bruno generó especulaciones y movimientos de estrategia entre los participantes.

Como primera reacción, dos jugadoras se apuraron a hacer la nominación espontánea: Tai y Jazmín ahora deberán negociar para decidir a qué dos rivales les entregan cuatro y tres puntos. Si no llegan a un acuerdo, ambas subirán a placa.

Con el último eliminado en el estudio, se debatió sobre su juego, se repasaron sus mejores momentos, sus polémicas y su posterior salida de la casa más famosa. El liderazgo lo consiguió Esteban, luego de medirse en un reñido mano a mano con Matías.

Pero la noticia más sorpresiva de la noche la dio Eduardo "Colo" Gianarelli en una de las tantas entradas que hizo a la casa. Ingresó con un sobre en la mano y les adelantó que se trataba de un anuncio muy importante de Gran Hermano.

Lo primero que dijo fue que empezaba el final. Esteban quiso saber cuándo terminaba el reality y el conductor le contestó que todavía quedaba un tiempito más. Luego les pidió atención para escuchar lo que seguía.

"Esta historia, que arrancó hace casi dos meses, entra en la recta final. Entre los 12 jugadores que están hoy en esta casa se encuentran los seis finalistas de Gran Hermano Uruguay", empezó diciendo.

Luego expresó que, para llegar a esa instancia, el juego se iba a volver más exigente que nunca. Y reveló la noticia: "A partir de esta semana comienzan las eliminaciones dobles". También aclaró que, de ahora en más, las galas de eliminación serán los domingos y los lunes.

Bruno en el piso de Canal 10, junto al Colo Gianarelli, tras su expulsión de GH Uruguay. Foto: captura de pantalla de YouTube

"El domingo se irá el jugador más votado hasta ese momento y el lunes se irá el siguiente", explicó.

Acto seguido, les recomendó pensar muy bien sus nominaciones, ya que cada voto será crucial en esta fase del juego.

"Señoras y señores, bienvenidos a la etapa final. Entre ustedes están los seis finalistas de la primera temporada de Gran Hermano Uruguay", concluyó.

La reacción entre ellos fue de absoluto silencio: la noticia los dejó descolocados. Luego, Esteban le dijo entre risas al Colo: "Qué gozado. Y te pagan por divertirte de esta manera". "Hermoso", cerró Gianarelli.

Esta noche, al término de Subrayado, habrá una nueva gala de nominación y, con este anuncio, la expectativa crece aún más.