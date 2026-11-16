Viviana Ruggiero se quebró al hablar por primera vez de la pérdida de su embarazo: "Es el infierno en la vida"

El último capítulo del podcast Nada está resuelto tuvo como eje la maternidad. Además de las conductoras —Viviana Ruggiero, Malena Castaldi y Rominna Andrioli—, participaron como invitadas Florencia Infante y Sofía Rodríguez, quienes compartieron sus experiencias personales.

La charla se dio en un tono distendido, entre amigas, con un vino de por medio. Las cuatro mujeres se soltaron, hablaron sin filtro y abrieron su corazón para contar situaciones que hasta ahora no habían abordado públicamente.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se refirieron al reloj biológico. Malena Castaldi, conductora de Telemundo (Canal 12) y En Clave País, contó que se había planteado qué podía hacer mientras no tomaba una decisión sobre la maternidad.

"En algún momento a las mujeres se nos van agotando las posibilidades de ser madres", expresó. Reveló que preservó óvulos y que, cuando estaba por cumplir 40 años, hizo los trámites ante el Fondo Nacional de Recursos para tener la seguridad de que, si optaba por dar ese paso, contaría con las herramientas necesarias. "Un intento de decir: qué puedo hacer mientras tanto", explicó.

Entonces tomó la palabra Viviana Ruggiero y confesó que también había atravesado ese debate, porque sentía que el reloj biológico corría. "Lo que me carcomía era agarrar un camino del que después me arrepintiera cuando ya no tuviera cartas", señaló.

Contó que lo conversó mucho con su pareja y que decidió no congelar óvulos porque no lo sentía. Hasta que, en determinado momento, conectó con el deseo de ser madre. "Conecté con eso y estuvo bueno porque conecté de verdad desde el deseo. Estoy re segura de que no es un mandato", comentó.

Si bien reconoció que quizás había sobrepensado mucho el tema, también sintió que necesitaba dedicar tiempo a descubrir si efectivamente quería ser madre.

Fue entonces cuando la conductora de Telenoche (Canal 4) abrió su corazón para contar una dolorosa experiencia que hasta ahora no había compartido públicamente. "Soy madre de hijos no nacidos porque recientemente perdí un embarazo y ahí me di cuenta de que sí quería ser madre", reveló con la voz entrecortada.

"Ese momento, cuando te dicen 'no late', es terrible", agregó, visiblemente conmovida.

Viviana Ruggiero, Florencia Infante y Sofía Rodríguez brindando en el final del podcast "Nada está resuelto". Foto: captura de pantalla de YouTube

"Es todo un viaje ese momento, las palabras que escuchás, todo lo que se viene después. El famoso misoprostol, que es el infierno en la vida si lo tenés que usar", explicó. También mencionó que una de cada cuatro mujeres pierde un hijo y consideró importante hablar de este tema, sobre el que todavía hay mucho silencio.

"Son procesos súper silenciosos y muy para adentro de una pareja o una persona sola", reflexionó.

Luego de esa emotiva confesión contó que sigue transitando su propio camino hacia la maternidad y que, mientras escuchaba los testimonios de quienes sí habían sido madres, tomaba nota. "La cancha está abierta. Esta historia continuará", dijo, con la incertidumbre de quien no sabe qué sucederá más adelante.

El conmovedor momento terminó con un brindis y un abrazo colectivo. "Muy valiente esto que hiciste", le dijeron sus colegas y amigas, en reconocimiento a la decisión de compartir una experiencia tan íntima.