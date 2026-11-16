"Gran Hermano Uruguay": una famosa entró a la casa para sorprender a los participantes y descolocó al Big

La de este domingo fue una noche cargada de misterio y expectativa en Gran Hermano Uruguay (Canal 10). ¿El motivo? Un nuevo ingreso a la casa más famosa de la televisión, que se venía anunciando desde hacía un par de días en las redes sociales oficiales de Saeta y del reality.

Además, la gala tenía otros condimentos: una placa histórica, integrada únicamente por hombres —Acevedo, Bruno, Fabricio y Juan Martín—, y la noticia de que los participantes no habían superado la prueba semanal. Por eso, esta vez cuentan con el 50% del presupuesto para hacer las compras, en lugar del 100% que habían conseguido la semana anterior.

Al cierre de la emisión, el conductor anunció que el jugador que bajaba de placa era Fabricio. Mañana lunes se definirá quién abandona la casa, entre los otros tres participantes.

Lo mejor de la noche llegó en una de las entradas del Colo Gianarelli a la casa, Tai fue directo al señalar que algo estaba por pasar. #Hay una sensación de que no es un domingo cualquiera y que algo va a pasar en la casa", le dijo al conductor.

"¡Qué intuitiva!", respondió Gianarelli, antes de invitarlos a descubrir qué sucedía. Al entrar al Sum, los jugadores se encontraron con Luana Persíncula, que apareció cantando su clásico "A ella". La emoción fue inmediata: cantaron y bailaron al ritmo de la plena, mientras la artista les pedía que la acompañaran con los coros.

"No sé cuánto me dejan quedarme porque, si es por mí, me quedo", comentó entre risas al terminar. Y, con la espontaneidad que la caracteriza, aclaró: "No los voy a chamuyar. No sé mucho, pero quería venir a cantarles". También confesó que no sabía dónde estaban las cámaras ni cómo funcionaba la casa, mientras los participantes no paraban de gritar de la emoción.

Después les pidió que le hicieran un recorrido por las instalaciones. Quiso saber si todos se duchaban en el mismo baño y cuánto tiempo llevaban aislados. Cuando le respondieron que ya habían pasado 56 días, siguió conociendo los distintos espacios e hizo una observación sobre el comedor: "Esta mesa pide ñoquis, no pide asado".

La cantante, que es fanática de las pastas, también quiso saber si habían comido ñoquis durante su estadía.

En la recorrida, los jugadores le contaron sobre las actividades que habían organizado, entre ellas las Llamadas. Luana les dijo que las había visto y destacó con humor que esas propuestas culturales estaban buenísimas, "porque si no qué hacen acá todo el día".

Luana despidiéndose de la casa de Gran Hermano. Foto: captura de pantalla de YouTube

También surgió la posibilidad de que la comparsa de Gran Hermano tuviera un lugar en La Nueva Escuela, la comparsa que su pareja, Jona Suárez, sacará en el Carnaval 2027.

Pero todavía quedaba uno de los momentos más particulares de la visita. La voz de Gran Hermano la llamó al confesionario. Una vez allí, Luana preguntó si podía sacarse los tacos y hasta quiso saber si tenía que confesarse.

Entonces comenzó un intercambio inesperado: le preguntó si alguna vez le habían dicho que tenía una voz "muy hot". Gran Hermano le agradeció y le dijo que iban a cambiar de tema. Y le preguntó cómo se sentía.

Durante la charla, también le preguntó si participaría de una eventual edición de Gran Hermano Celebrity en Uruguay. Luana respondió que la propuesta estaría buena, aunque señaló que tiene a su hijo y que eso sería algo a tener en cuenta.

Cuando le planteó a quién fulminaría si entrara a la casa, contestó con astucia: "No me llevo mal con nadie". Y, ante la insistencia para que diera nombres, retrucó: "Cuando lo hagan y me inviten, te lo digo".

La cantante también contó que elegiría distintos perfiles de famosos para que, en caso de concretarse una edición de ese tipo, hubiera "un buen quilombo".

Al despedirse del confesionario, volvió a su piropo inicial: "Un gustazo, voz hot", le dijo con los zapatos en la mano.

Al regresar con los participantes, se tomó un mate y Fabricio aprovechó para hacerle una pregunta que podía comprometerla: "¿Sabés nuestros nombres?". Con absoluta sinceridad, Luana respondió que no. Después de probar una pascualina, propuso salir a la piscina para seguir cantando.

Allí compartió un dúo con Jazmín para interpretar "Lo siento" y reconoció, entre risas: "Esto es lo más falopa que hice en mi vida". Luego envió un beso a Natalia Oreiro y anunció que iba a cantar su clásico "Que digan lo que quieran".

La música siguió sonando hasta que Gran Hermano les indicó que había llegado el momento de que Luana abandonara la casa. Los participantes la despidieron con un aplauso y ella, antes de irse, les dijo que los veía bien y que habían formado una familia.

"Les deseo lo mejor, que gane la mejor o el mejor. Lo importante es disfrutar este tiempo que no va a volver. Que queden lindas amistades, sobre todo. Los espero en un show", cerró, antes de partir por la puerta.