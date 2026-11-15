La insólita promesa que Victoria Rodríguez y Noelia Etcheverry se hicieron durante la Teletón: "Vamos con cola"

La Teletón celebró sus 20 años de atención en Uruguay de la mejor manera posible: superó la meta y alcanzó una recaudación de 131.053.203 pesos, gracias a la colaboración de personas, organizaciones y empresas de todo el país que pusieron su granito de arena. De esta manera, podrá seguir garantizando un año más la atención en sus centros de rehabilitación pediátrica de alta especialización.

La campaña también fue posible gracias al esfuerzo de los comunicadores y artistas que llevaron adelante 25 horas de transmisión ininterrumpida. Más allá de lo que se vio al aire en los canales 4, 5, 10, 12 y Antel TV, varias figuras aprovecharon sus redes sociales para fomentar las donaciones entre sus seguidores y compartir algunos de los momentos divertidos que se vivieron detrás de cámaras.

Uno de ellos quedó registrado en las historias de Noelia Etcheverry y Victoria Rodríguez. Entre risas, las conductoras de Canal 10 y Canal 12 protagonizaron un video de un minuto titulado "Negociando el Martín Fierro", en el que bromearon sobre su nominación a la categoría de mejores conductoras, terna que también integra Jimena Sabaris. Pero, además, se animaron a hacer una promesa.

En una reciente entrevista con Sábado Show, la conductora de Sonríe y MasterChef Uruguay (ambos ciclos de Canal 10) había expresado que estar nominada ya era un sueño y que ganar sería el broche de oro para coronar un año increíble, en el que también le tocó conducir la histórica vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario.

Antes de la gala de premiación, que tendrá lugar el próximo viernes, las comunicadoras sorprendieron a sus seguidores al decirse mutuamente que cada una quería que la otra se llevara el premio.

"No estoy manifestando, Victoria", dijo entre carcajadas Noelia, que suele contar que visualiza sus sueños, vuelca su energía en ellos e incluso tiene una lámina de corcho donde escribe y coloca imágenes de sus deseos.

Noelia Etcheverry, Victoria Rodríguez y más famosos en la transmisión de "Teletón Uruguay". Foto: @teletonuy

"Lo bueno es que si te lo ganás vos me lo vas a prestar para sacarme una foto", comentó Noelia. "¿Y si te lo ganás vos puedo también?", preguntó la conductora de Esta boca es mía (Canal 12).

Después fue por más: "¿Si te lo ganás vos, me invitás a subir igual? Y muestro el vestido, porque los diseñadores nos visten y después quieren lucir su ropa", planteó en el mismo tono de humor.

Acto seguido, Noelia contó que se habían hecho una promesa conjunta: "Cuidarse las colas de los vestidos". "Vamos con cola, señoras", anunció.

Entonces Victoria aclaró a sus seguidores que no debían preocuparse si durante la ceremonia advertían alguna escena fuera de lo común. "Si ven que le estoy tocando la cola es porque la estoy ayudando, lo mismo al revés", explicó.

Para cerrar, Victoria quiso que el pacto quedara registrado públicamente: "La que gana, invita a la otra a subir". "Amo", respondió su colega. Y la periodista de Canal 12 aclaró, tentada: "No es que compartimos el premio, no compartimos nada. No se lo ganó, pero permitimos que luzca el vestido del diseñador".

"Si gana Victoria seguro subo. Atrás voy, agarrándole la cola y cuidándome la mía", remató Noelia. Y cerraron el video con un abrazo y un "te quiero" a dúo.