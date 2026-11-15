Teletón: dos décadas de rehabilitación, historias de superación y un compromiso que llega a todo el país

Uruguay vivió, en todos los rincones del país, un fin de semana lleno de solidaridad y emociones en una nueva edición de la Teletón, el evento que cada año nos recuerda cuánto podemos lograr cuando nos unimos por una misma causa.

Durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, y bajo el lema #CumplimosJuntos, la organización realizó otra de sus ya clásicas maratones televisivas para convocar tanto a particulares, empresas, como a diversas instituciones a colaborar para sostener las actividades de los centros de alta especialización médica de la organización. La meta de este 2026 era superar los $125.000.000 para garantizar un año más de atenciones en sus centros.

Durante las horas de la maratón televisiva, las emociones estuvieron a flor de piel, porque cada familia abrió sus puertas para compartir un poco de su día a día y del camino que recorren.

Una de las tantas historias inspiradoras que dejó esta nueva edición de la Teletón es la de Olivia, una niña que vive en Mercedes, departamento de Soriano. Nació prematuramente, a los seis meses y medio de gestación, luego de que una infección durante el embarazo se transmitiera a la bebé. De ahí en más, las internaciones y las visitas al médico fueron frecuentes, y cuando llegó el momento de caminar, sus padres notaron que algo sucedía. Olivia recibió el diagnóstico de parálisis cerebral, que afecta la movilidad de una parte de su cuerpo, la estabilidad y la fuerza.

Sus primeros años estuvieron marcados por desafíos y aprendizajes, pero hoy la pequeña avanza en su rehabilitación en el centro Teletón de Fray Bentos. Allí recibe atención de un equipo multidisciplinario que incluye fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología, entre otras áreas. Su familia destaca la importancia de contar con ese espacio cerca de casa, a unos 20 minutos en ómnibus, que les permite acompañarla sin tener que trasladarse hasta Montevideo y dejar sus trabajos.

Con una personalidad dulce y divertida, y una curiosidad que la lleva a estar atenta a todo, Olivia sigue progresando. Después de las dificultades que atravesó, hoy corre, juega, ríe y enfrenta cada etapa con ternura, picardía y una enorme voluntad.

Como la de Olivia, hubo muchas otras historias con protagonistas que hicieron reír, emocionaron y hasta robaron alguna lágrima.

Olivia junto a sus papás. Foto: Teletón

La Fundación Teletón en Uruguay fue constituida hace 20 años con el fin de trabajar para hacer posible la creación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de centros de rehabilitación pediátrica al alcance de todos en el país.

El objetivo técnico de los mismos es la rehabilitación integral del niño y joven (hasta 18 años) portador de una discapacidad de origen neuromúsculo-esquelética, de manera de favorecer su inclusión familiar, escolar, laboral y social.

Actualmente cuenta con dos centros de rehabilitación, uno en Montevideo y otro en Fray Bentos, y anunciaron que el departamento de Durazno tendrá un tercero, lo que es un paso enorme para seguir acercando la rehabilitación a más niños, niñas y adolescentes, y estar cada vez más cerca de las familias de todos los rincones de Uruguay.

Lo recaudado durante esta maratón televisiva permite que la organización siga mejorando la calidad de vida de más niños y adolescentes de todo el país.