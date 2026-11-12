Dos décadas cambiando vidas: los hitos de Fundación Teletón y los nuevos proyectos para la primera infancia

En 2006, lo que había comenzado como una idea en la década de 1990, se cristalizó en una fundación que empezó a funcionar como un soporte solidario con aquellas familias que tuvieran hijos con algún tipo de enfermedad o dolencia. Hoy, a dos décadas del comienzo la Fundación Teletón mira hacia atrás para rememorar los logros, pero sobre todo para tomar impulso hacia el futuro.

Los próximos 13 y 14 de noviembre y bajo el lema #CumplimosJuntos, la organización organizará otra de sus ya clásicas transmisiones televisivas para convocar a que personas particulares, empresas y diversas instituciones aporten lo que esté a su alcance para sostener las actividades de los centros de alta especialización médica de la organización.

Rehabilitación. Foto: Fundación Teletón.

Durante las dos décadas transcurridas, el modelo de rehabilitación realizado por la fundación se basó en el trabajo interdisciplinario de equipos profesionales y la incorporación de tecnología especializada allí donde los aportes solidarios lo permitan (por ejemplo, un sistema robótico llamado Lokomat y, también, salas de realidad virtual).

Como prácticamente todo en este país, el trabajo de la fundación se circunscribió durante los primeros años a Montevideo, pero en 2011 la tan mentada descentralización también pudo ser implementada por Teletón, ya que se inauguró una nueva sede del Centro Teletón en Fray Bentos.

Foto: Fundación Teletón.

Y más allá de que la maratón televisiva es lo que da pie para resaltar masivamente el trabajo de Teletón, lo cierto es que esa labor no empieza ni termina con la transmisión mediática, sino que se desarrolla a lo largo de todo el año, ya sea en procesos de capacitación, acuerdos nacionales o internacionales, los trabajos de terapia y rehabilitación propiamente dichos y otras cuestiones operativas.

Lo que sí ilustra la importancia de la exposición mediática se da en el rubro financiación: de acuerdo a Teletón, aproximadamente el 95% de los recursos anuales proceden del evento televisivo.

María José Alonso y Andrea González. Foto: Fundación Teletón.

En una conversación con Bienestar, la directora técnica de Teletón Andrea González, y la gerenta de Comunicación María José Alonso comentan que la intención de la organización siempre fue apuntar a los más altos estándares de calidad en la atención médica posible, y que eso se ha podido concretar gracias a la solidaridad de la sociedad uruguaya.

Alonso dice que mirar hacia atrás es hacer un racconto de todo lo logrado, y proponerse nuevos objetivos hacia adelante.

—¿Para este año qué objetivos se han propuesto?

—Teletón tiene un camino trazado que es, por un lado, adquirir tecnologías de muy alto costo para seguir estando al nivel de los centros de rehabilitación de alta especialización del mundo. Por el otro, garantizar la atención a toda nuestra población: niños, niñas y adolescentes.

Algunos logros en números Crecimiento, arte y comunicación En los 20 años transcurridos desde que su fundación, la organización pasó de atender a 199 personas en 2006 a cerrar este año con cerca de 6.000 rehabilitaciones. En los comienzos, Teletón contaba con los conocimientos y desempeños de solo 18 profesionales, mientras que hoy son más de 110. A su vez, en 2006 tenía la capacidad de atender a 12 áreas terapéuticas distintas, mientras que hoy el expertise acumulado por la organización puede desplegarse en más del doble: 27. De las varias patas que sostuvieron y sostienen el trabajo de Teletón, la más visible es la de los artistas y comunicadores que año a año adhieren a la maratón televisiva. Este año, entre los artistas figurarán Los Fatales, Dame 5, Camila Sapin, Vanesa Britos, The La Planta, La Incontrolable y Lucas Sugo, entre muchos otros. En tanto, entre profesionales de la comunicación hay nombres como Luis Carballo, Cata Ferrand, Victoria Rodríguez, Noelia Etcheverry y Andy Vila.



González, por su parte, acota que dentro del objetivo primordial, que es la atención recién mencionada por Alonso, también está “la intención de prestarle particular atención a aquellos infantes que se encuentran en la etapa de lactancia, y a aquellos que atraviesan la primera infancia”.

Alonso retoma el hilo de González y reitera que “Teletón le abre las puertas a todos, pero en este período queremos enfatizar y tener una sala específica para esta edad, y contar con la tecnología para poder brindarle a estos niños que no logran moverse en forma adecuada para que sí lo logren y puedan iniciar su propia movilidad a través de un producto de apoyo. También va a haber un equipo técnico y todo eso lo estamos programando. Es un proyecto bastante importante que se va a dar en distintas etapas”.

Para poder concretar, entonces, es que se necesita la colaboración de la sociedad uruguaya, que puede aportar de distintas maneras. Hay alcancías físicas que circulan por todo el país y también digitales, que se pueden crear en www.alcancias.teleton.org.uy y “compartiéndola con familiares, amigos, compañeros de trabajo o clientes. Quienes la crean pueden seguir la recaudación, mientras que el dinero se destina directamente a Teletón”.

Se pueden realizar también donaciones online a través de www.teleton.org.uy/donar, con las opciones de pago disponibles o convertirse en un “Socio de Corazón”, lo que implica sumarse al programa de aportes mensuales para acompañar el trabajo de Teletón durante todo el año. “Además, las personas, empresas, centros educativos y comunidades pueden organizar iniciativas solidarias y Movidas Ciudadanas para colaborar con la fundación”, según la comunicación oficial.

“Teletón es un aporte, un complemento de alta especialización y calidad, al buen sistema de atención a la salud que tenemos en Uruguay”, dice Alonso y González suma: “Se trata de un aporte para la inclusión de todo niño, niña o adolescente que pase por nuestros centros de rehabilitación”.